Exploitation sexuelle : la Couronne veut jusqu’à 18 mois pour une ex-intervenante jeunesse

La Couronne demande une peine d'emprisonnement de 12 à 18 mois pour Bianca Chouinard, une ex-intervenante jeunesse coupable d’avoir exploité sexuellement un adolescent. La défense souhaite plutôt une peine avec sursis.

Cette résidente de Campbellton, âgée de 26 ans, a plaidé coupable l’année dernière à une infraction sommaire d’exploitation sexuelle. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits en 2018 à Moncton.

À l’époque, elle avait 22 ans et travaillait dans une résidence pour jeunes. Elle a alors eu environ 20 relations sexuelles – notamment dans sa voiture et dans son appartement – avec un résident âgé de 17 ans vis-à-vis duquel elle était en position d’autorité.

Mercredi, l’audience sur la détermination de la peine de Bianca Chouinard a eu lieu en Cour provinciale, devant le juge Ronald LeBlanc.

Au terme de l’audience, en après-midi, le magistrat a avisé les parties qu’il avait besoin de plus de temps afin de prendre une décision.

Bianca Chouinard sera de retour en Cour provinciale le 5 janvier 2024, afin de connaître sa peine.

La défense demande une peine avec sursis

Le Code criminel prévoit que la peine minimale est de 90 jours et que la peine maximale est de 24 mois pour cette infraction sommaire.

Lors de l’audience, l’avocat de Bianca Chouinard a demandé au juge de se contenter d’imposer une peine avec sursis – c'est-à-dire une peine à purger à la maison – ce qui permettrait à sa cliente d’éviter de passer du temps derrière les barreaux.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat de Bianca Chouinard, Me Alexandre Robichaud, à sa sortie du palais de justice. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Me Alexandre Robichaud a donné plusieurs arguments afin d’appuyer sa demande, notamment le fait que sa cliente a un emploi dans un autre domaine, qu’elle a plaidé coupable, qu’elle a des remords et qu’elle représente un risque très faible de récidive.

La Couronne demande de 12 à 18 mois

La procureure de la Couronne a pour sa part argumenté que Bianca Chouinard était en position d’autorité, que le plaignant était vulnérable et qu’elle l'exploitait sexuellement pour sa propre gratification sexuelle .

Me Sylvie Godin-Blanchard a dit que sur le spectre des infractions possibles, les rapports complets sont parmi les plus graves, d’autant plus qu’ils ont eu lieu environ 20 fois au cours d’une période d’environ un mois.

La Couronne a demandé au juge Ronald LeBlanc d’imposer une peine d’emprisonnement de 12 à 18 mois, suivie d’une période de libération conditionnelle de 18 mois.

Elle a aussi demandé que Bianca Chouinard fournisse un échantillon d’ ADN , qu’elle soit inscrite au registre des délinquants sexuels pendant 10 ans et qu’il lui soit interdit d’entrer en contact avec le plaignant.

La victime donne sa version des faits

Mercredi avant-midi, le plaignant a été appelé à la barre, ce qui est inhabituel lors d’une audience sur la détermination de la peine.

Il a expliqué comment lui et Bianca Chouinard se sont rapprochés, alors qu’il demeurait dans une résidence pour jeunes de Moncton, en 2018.

Il a raconté les rapports sexuels qu’ils ont eus ensemble et comment ils ont cessé de se voir lorsqu’elle est déménagée à Campbellton. Il a affirmé qu’à titre de travailleuse dans cette résidence, elle était en position d’autorité.

L’avocat de la défense lui a fait reconnaître que sa cliente ne l’a jamais forcé à avoir ces relations sexuelles et qu’elles étaient consensuelles. Le juge est alors intervenu pour faire remarquer qu’il s’agit là d’une question de droit.

En vertu du Code criminel, l’âge du consentement sexuel est de 16 ans au Canada. Il y a cependant des exceptions : un adolescent de 16 ou 17 ans ne pas consentir à avoir des relations sexuelles avec une personne qui est en situation d’autorité ou de confiance, dont il est dépendant ou qui l’exploite sexuellement.

Je suis tellement désolée

Bianca Chouinard a elle aussi pu s’adresser au juge. Mercredi après-midi, peu avant qu’il prenne sa décision en délibéré, elle s’est levée, s’est avancée et a lu un texte à haute voix.

Je suis et je serai à jamais tellement désolée de mes actions. Savoir que j’ai eu un impact sur un autre individu me déchire. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour que ce soit OK, je le ferais , a-t-elle dit d’une voix parfois chevrotante.

Elle a affirmé qu’elle a laissé ses émotions prendre le dessus en 2018 et dit qu’elle devra en payer le prix.

J’accepte pleinement la responsabilité , a-t-elle affirmé.

À sa sortie du palais de justice, Me Alexandre Robichaud n’a pas souhaité faire de commentaire. Il a affirmé qu’il le fera après l’imposition de la peine, en janvier.