Le premier ministre du Québec, François Legault, le 17 août 2023, lors d'une annonce concernant le développement de la filière batterie, à Bécancour, avec à sa droite Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et, à sa gauche, François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers