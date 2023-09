La Fédération des chasseurs plaide pour une meilleure gestion des orignaux

La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs plaide pour une meilleure gestion des populations d’orignaux.

L’organisme demande que le ministère de l’Environnement, de la Faune et des Parcs prenne des mesures concrètes pour renforcer le suivi des populations d’orignaux au Québec.

La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs dit s’inquiéter des conséquences économiques et sociales ainsi que sur l’équilibre de l’écosystème d’une gestion inadéquate des cheptels d’orignaux.

Elle cite en exemple le moratoire sur la chasse à l’orignal qui a été prolongé pour une troisième année dans la réserve faunique La Vérendrye. La zone 17, dans la portion sud-est de la Jamésie, fait aussi l’objet d’un moratoire pour une deuxième année.

On demande l’augmentation des ressources pour le programme d’inventaire aérien. On veut un suivi plus précis et continu des populations d’orignaux dans la province.

On veut aussi la publication annuelle et systématique de l’ensemble des données. Autrement dit, on veut une transparence au niveau des données qui concernent la gestion des populations d’orignaux , ajoute Mme Vadnais.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Vadnais, directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Photo : Gracieuseté

Plusieurs milliers de noms

Ces demandes sont au cœur d’une pétition qui est en cours d’approbation à l’Assemblée nationale. La fédération estime qu’il est primordial que les décisions soient prises en s’appuyant sur des données scientifiques fiables auxquelles tout le monde aura accès.

Stéphanie Vadnais est convaincue que la pétition trouvera des milliers de signataires quand elle sera mise en ligne, d’ici quelques semaines.