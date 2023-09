Jean-Paul Riopelle, immortel et intemporel

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier de la Maison de la culture de Trois-Rivières peut ajouter une belle réalisation à son curriculum vitae et ce sont les Trifluviens qui vont en profiter. Jusqu’au 1er décembre, ils ont accès à une exposition unique et plutôt inédite qui s’inscrit dans la programmation des activités du Centenaire de Riopelle.

Marie-André Levasseur, directrice des arts visuels à culture Trois-Rivières et son équipe du centre d’exposition, ont choisi de présenter des estampes réalisées par le prestigieux artiste canadien, alors que plusieurs le connaissent surtout pour ses toiles.

Intitulée L’empreinte Riopelle : poésie de la nature, l'exposition cadre parfaitement avec deux formes d’expression artistique intimement liées à Trois-Rivières, soit l’estampe et la poésie.

Derrière ça, on avait l'idée de lier l'empreinte, parce que l'estampe comme telle, c'est quand même une empreinte; d'avoir un fil conducteur avec la trace, la trace qu'on laisse, la trace même que Riopelle a laissée, […] puis l’impact et la trace que ça peut faire aussi par rapport à nous , explique Marie-Andrée Levasseur.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Centre d'exposition Raymond-Lasnier devant l'oeuvre «Feuilles VI» de Jean-Paul Riopelle Photo : Radio-Canada / Feuilles VI, 1967, Lithographie originale en couleurs sur Lana, 120 x 75,5 cm. Collection particulière. © Jean Paul Riopelle / Droits d’auteur arts visuels-CARCC / ADAGP (2023)

Dans un premier temps, les estampes abstraites rappellent ses toiles. Il est étonnant de voir son travail transposé en gravure. Quand on les regarde de loin, si on les observe, on peut penser que ça n’est pas [des estampes]. On peut dire que c'est de l'aquarelle ou de la gouache… mais non, c'est de l'estampe , fait remarquer la directrice et commissaire de l’exposition. Ce sont des estampes faisant partie des premières qu’il a réalisées en 1967. C'est l'année où Riopelle a découvert l'estampe dans l'atelier Maeght à Paris.

L’autre série présente son travail inspiré de la nature et son exploration de différentes matières comme par exemple l’ajout de feuilles ou de jute. Finalement, le visiteur retrouvera avec joie, les oies de Riopelle, un incontournable que l’équipe ne pouvait ignorer. Riopelle est quand même connu, entre autres pour ses oies, donc on a choisi certaines œuvres de sa série Cap-Tourmente, puis dans c'est une série des années 80, et ça coïncide avec des [œuvres] dans les dernières séries [d’estampes qu’il a réalisées].

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs peuvent consulter des catalogues raisonnés de Riopelle pendant leur visite. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La poésie se marie avec l'œuvre de Riopelle

Puisqu’au Festival International de la poésie de Trois-Rivières, il est coutume de présenter des expositions en art visuel accompagnées de poèmes spécialement écrits pour dialoguer avec les œuvres, l’occasion était inespérée. L’exposition hommage à Riopelle s’inscrit aussi dans les activités du festival. Dans une des salles, les murs sont tapissés de poèmes inspirés des œuvres du graveur que l’on retrouve dans un des catalogues raisonnés de l’artiste. Le visiteur peut décrocher le poème et le lier à l’œuvre choisie dans un des catalogues mis à sa disposition.

Certaines [estampes] ont déjà été montrées, mais l'assemblage si j'ose dire, ou le choix qu'on a fait ici, c'est vraiment un choix personnel à l'équipe. Elles n'ont pas nécessairement été montrées ensemble , fait observer la directrice.

Ouvrir en mode plein écran Des poètes ont été invités à créer en s'inspirant des oeuvres de Riopelle. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Elle fait remarquer que bien que l’œuvre de Riopelle soit colossale, elle est aussi intemporelle. Quand on regarde aussi les réalisations de Riopelle de 1967, on pourrait penser, même sans regarder l'année, que ça a été fait hier, aujourd'hui ou même demain. Il y a une actualité, une avant-garde qu'il avait dans le temps, qui est encore là.