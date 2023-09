Le Festival Fall For Dance, né à New York en 2004, connaît une version torontoise depuis 2015. L'identité de l'événement, appelé Fall For Dance North (FFDN), est marquée par la qualité des compagnies internationales de ballet contemporain qui s'y produisent. Tous les billets sont aussi très abordables, à seulement 15 $.

Le directeur artistique du festival, Ilter Ibrahimof, parle de ce prix unique comme un élément essentiel pour s'adresser à tous les publics.

Il explique : J'ai découvert cette approche à New York où j'ai vécu et travaillé et j'ai voulu l'apporter ça au Canada. Le maintien de cette pratique est rendu possible grâce à un travail d'arrache-pied pour trouver des commanditaires et des subventions tout au long de l'année , ajoute M. Ibrahimof.

Les artistes programmés peuvent être sensibles à cet aspect qui les touche aux quatre coins du monde. Medhi Walerski, directeur artistique du Ballet BC de Vancouver, partage cette nécessité d'aller vers toujours plus d'ouverture : En tant que compagnie, offrir l'art à un large public fait partie de notre mission .

Outre sa responsabilité vis-à-vis du public, Fall For Dance North est un lieu de rencontre et oeuvre ainsi à l'existence d'un écosystème canadien de la danse. Medhi Walerski affirme que ce type de rassemblement apporte de la visibilité auprès d'un large public pour nous qui avons parfois le sentiment d'être isolés dans l'Ouest . Il ajoute que le FFDN est le genre de festival qui attire amateurs, programmateurs, professionnels et ouvre ainsi la porte à de nouvelles collaborations.

Une programmation internationale

Dans le cas de Fall For Dance North, les prix bas ne sont un signe de moindre qualité. Le festival a commencé le 26 septembre et, parmi les événements de la première semaine, le Charlotte Ballet présente KAMUYOT, une pièce de son répertoire composée par l'un des plus célèbres chorégraphes contemporains, l'Israélien Ohad Naharin. La troupe de Caroline du Nord sort des États-Unis pour la première fois depuis 1981.

Ilter Ibrahimof rappelle que le mandat de FFDN est de présenter approximativement 50 % de contenu canadien et 50 % proposé par des compagnies internationales, dont la plupart passent pour la première fois à Toronto .

Ainsi, du côté canadien, une compétition de danse autochtone ouverte au public sera présentée le samedi 30 septembre dans l'ouest de la gare Union. Appelée Tkarotono Open, elle est à l'affiche à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

FFDN travaille aussi avec la compagnie Citadelle, comme lieu d'accueil, mais aussi pour Night/Shift, un programme de nouvelles créations de neuf chorégraphes ontariens présenté jusqu'à tard dans les nuits du 5 au 7 octobre.

Toronto attend aussi avec impatience la création de Mthuthuzeli et Siphesihle November, My Mother’s Son. Originaires d'Afrique du Sud, les deux frères font carrière dans l'hémisphère Nord et Siphesihle est un membre particulièrement apprécié du Ballet national du Canada.

De son côté, le Ballet BC présente Heart Drive, une chorégraphie créée l'an dernier par les Néerlandais Imre et Marne van Opstal, qui est, selon le directeur de la compagnie, une exploration de l'amour, du lien et du plaisir, mais aussi des stigmates et des tabous moraux qui existent autour de ces sujets . Medhi Walerski souligne que c'est le type d'oeuvre qui reflète vraiment la diversité du répertoire que [la troupe] a en ce moment .

Gibney Company de New York et Ballet Black de Londres

Côté international, le directeur artistique du festival est particulièrement excité à l'idée d'accueillir le Ballet Black pour la première fois au Canada. La troupe anglaise est composée principalement de danseurs d'ascendances africaine et asiatique et revendique cet héritage dans son travail.

Ilter Ibrahimof souligne aussi la présence de Candoco qui met en mouvement les corps des personnes handicapées , sans oublier des troupes de très haut niveau comme la Gibney Company de New York.

Le point culminant du festival se déroule du 4 au 7 octobre au Meridian Hall avec les Signature Programmes 1 & 2 dans lesquels on retrouvera la plupart des têtes d'affiche programmées.

Fall For Dance North va néanmoins occuper d'autres lieux tout au long du festival comme le Theatre at the Creative School, au campus de l'Université métropolitaine de Toronto, le théâtre du campus de l'Université York, mais aussi le cinéma Ted RogersHot Docs pour des projections de films et documentaires.