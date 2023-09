Un nouveau logo des Stampeders pour souligner la Journée de la réconciliation

Les Stampeders de Calgary célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en arborant un tout nouveau logo conçu par plusieurs artistes autochtones locaux.

Le nouveau logo réimagine le cheval classique des Stampeders dans le style de l'art traditionnel contemporain des plaines. Il sera apposé sur les casques des Stampeders lorsqu'ils se rendront à Hamilton, en Ontario, pour affronter les Tiger-Cats le 30 septembre.

L'équipe calgarienne portera également des maillots orange lors de l'échauffement d'avant-match en l'honneur des survivants des pensionnats pour Autochtones.

En tant qu'Autochtones, nous avons toujours la pression de bien représenter notre peuple et de produire quelque chose que les gens vont aimer et porter , souligne Richard Running Rabbit, membre de la Nation Siksika. Je pense que nous avons fait du très bon travail dans ce domaine , ajoute-t-il.

Richard Running Rabbit, Jacob Alexis et le Dr Tyler White sont les concepteurs du logo réinventé.

Parmi les symboles picturaux figurant sur le logo du cheval, on trouve une empreinte de main sur le poitrail de l'animal pour sa férocité, des éclairs sur ses pattes avant pour sa vitesse et son agilité, et des taches sur ses pattes arrière représentant les histoires et les enseignements de la création.

Nous sommes une culture des plaines ici à Calgary, et le cheval est un élément important de notre culture , explique Richard Running Rabbit. Nous avons eu l'occasion d'apposer sur le cheval des marques qui avaient une signification culturelle et qui le rattachaient à la terre d'ici.

Autre symbole : une tresse au milieu du casque

Le milieu des casques des Stampeders sera quant à lui couvert par une tresse en souvenir des élèves des pensionnats pour Autochtones qui ont été forcés de couper leurs tresses lorsqu'ils fréquentaient ces écoles, indique Richard Running Rabbit.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est un élément important de la reconnaissance des tragédies du passé et du processus continu de guérison , souligne dans un communiqué John Hufnagel, le président des Stampeders.

Les Stampeders de Calgary sont fiers de s'associer à la population du Traité no 7 et à la Ligue canadienne de football pour participer à cette commémoration.

Richard Running Rabbit pense que les efforts des Stampeders pour participer à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sont un pas dans la bonne direction, mais il espère que les spectateurs comprendront que la guérison ne s'arrête pas là.

J'espère que les spectateurs apprendront à comprendre la véritable histoire du Canada et certaines de ses difficultés, mais aussi la beauté de la culture autochtone.

Les fans peuvent acheter des t-shirts et des chandails à capuchon portant le logo de l'édition spéciale dans la boutique en ligne des Stampeders de Calgary.

Selon le club, les bénéfices des ventes seront reversés à des programmes locaux pour la jeunesse dans les communautés des Premières Nations du Traité no 7.

Avec les informations de Karina Zapata