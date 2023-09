Les galeries d’art Beauchamp célèbrent leur 30e anniversaire

En septembre 1993, la première Galerie Beauchamp voyait le jour au 53 rue St-Pierre, à Québec. La première année, la galerie occupait une modeste superficie de 37 mètres carrés et représentait 5 artistes. Trois décennies plus tard, un total de 14 Galeries Beauchamp ont pignon sur rue à Québec, Baie-Saint-Paul, Montréal et Toronto, et elles représentent près de 200 artistes, dont une majorité de Québécois.

J'essaie de maintenir un ratio d'à peu près 70 % d'artistes du Québec, puis à peu près 30 % d'artistes étrangers. Parce que je pense que c'est important que je puisse faire découvrir aux gens du Québec ou aux visiteurs au Québec, dans nos galeries, et même en Ontario, ce qui se fait de mieux ailleurs. Mais on a toujours gardé cette idée-là d’avoir une base québécoise. Puis même à Toronto, on a gardé notre nom francophone. On est resté Galerie Beauchamp , explique Vincent Beauchamp, l’actuel propriétaire-galeriste des galeries d'art Beauchamp.

Au début des années 1990, son père, Marc Beauchamp, a 50 ans quand il fonde la galerie. Il la voit comme un beau projet de retraite alors qu’il se sent débordant d’énergie.

J'avais envie de voir et d'expérimenter quelque chose dans un milieu qui m'intriguait et que j'aimais beaucoup, les arts. J'aurais aimé être un artiste , mentionne Marc Beauchamp.

Marc Beauchamp et son fils, Vincent Beauchamp, en entrevue pour les 30 ans des galeries d'art Beauchamp.

Dès le jour 1, Vincent Beauchamp, alors étudiant en droit, décide de s'investir dans l’entreprise dont il est devenu l’unique propriétaire, en 2016. Sa sœur, Sophie Beauchamp, y a aussi été très impliquée, durant de nombreuses années.

C’est sans oublier les enfants de Vincent Beauchamp, qui ont pour leur part, commencé à y travailler dès l’adolescence. L’implication de trois générations de Beauchamp reflète d’ailleurs une des valeurs premières de l’entreprise, son caractère familial.

Dès le départ, ç'a été que ce soit familial. On estfamily friendly. On estdog friendly. Que tu entres avec une poussette ou que tu entres avec ton collègue de travail, ça ne me dérange pas. Je veux dire: "tu es chez vous", et on vous accueille , souligne Vincent Beauchamp.

À cette époque-là, il n’y avait pas autant de galeries d’art qu’aujourd’hui dans ce secteur de la ville. Néanmoins, la clientèle internationale était au rendez-vous dès le début grâce au tourisme et, entre autres, aux nombreux bateaux de croisières qui accostaient à proximité.

Des visiteurs dans une galerie d'art Beauchamp, à Québec.

La satisfaction de la clientèle et des artistes

En tête des éléments qui ont fait le succès de l'entreprise, Vincent Beauchamp cite la qualité de l'accueil, mais aussi la satisfaction de la clientèle et des artistes représentés.

Les artistes qui sont restés avec nous au fil des ans, ce sont des artistes qui sont contents parce qu'ils savent qu'ils se sentent respectés. Ils savent qu'ils sont payés rubis sur l'ongle. Ils n'ont pas à courir après leurs sous. Ils savent qu'on les représente. Les œuvres sont vendues. [...] Et, on s'occupe de la distribution partout dans le monde , explique le galeriste-propriétaire.

À ce chapitre, Vincent Beauchamp raconte une petite anecdote. Les Galeries Beauchamp ont livré des œuvres d’art dans une soixantaine de pays au fil des ans, dont en Micronésie, en Océanie, un état fédéral méconnu, aux paysages enchanteurs.

Une cinquantaine d'artistes ont créé une oeuvre pour la série spéciale du 30e anniversaire des Galeries Beauchamp.

Des artistes établis et de nouveaux talents

Représenter des artistes, qu’ils soient bien établis ou encore émergents est au cœur de la mission et de la passion qui anime le propriétaire des Galeries Beauchamp. Mais Vincent Beauchamp avoue tirer une fierté particulière à contribuer au développement de nouveaux talents.

La beauté, c'est de pouvoir faire grandir quelqu'un. Alors, quand tu vas chercher un artiste qui commence et que tu es capable de l'aider à progresser, à prendre confiance dans son art, à augmenter ses habiletés, son talent et puis, le faire rayonner après ça, à travers le Canada dans tes galeries, dans nos réseaux de galeries partenaires, et après ça, en Europe, là mon travail est fait , raconte Vincent Beauchamp.

Vincent Beauchamp regarde un tableau de l'artiste Patrick Pépin.

D’avoir fait rayonner et débuter des artistes comme Patrick Pépin, Mélanie Simard, François Boutet et Cedric Sequerra (SQRA), des artistes qu’on voit partout maintenant, et qui n’avaient pas de lieux de diffusion à l’époque, et qui maintenant, sont devenus des références, pour moi c’est une grande, grande, grande fierté de mon travail.

L'artiste Patrick Pépin devant un de ses tableaux.

L’artiste Patrick Pépin est représenté depuis plus de 15 ans par les Galeries Beauchamp. Il se dit très heureux de pouvoir se consacrer entièrement à son art grâce à cette collaboration fructueuse.

J'ai déjà eu d'autres expositions dans d'autres galeries mais c'est vraiment eux qui ont pris ma carrière en main, qui ont développé le réseau des collectionneurs. C’est par eux que j'ai accédé à toutes les grandes collections comme celles de John Molson, Norton Rose, EY, et le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, entre autres , fait remarquer Patrick Pépin.

Les oeuvres de l'artiste Patrick Pépin sont souvent inspirées de ses voyages. Aussi, on trouve deux photos de voyage derrière ce tableau.

C'est difficile pour un artiste d'avoir de la visibilité sur un site web quand on est seul. Alors que les Galeries Beauchamp, avec tout leur réseautage, plus de 25 000 clients dans le monde, ils sont aussi affiliés avec d'autres galeries. Ça me permet d'avoir de la visibilité aux États-Unis, à Las Vegas et à la Whistler Contemporary Gallery , précise l’artiste-peintre.

L'artiste Fabio Sedia, dans une Galerie Beauchamp, à Québec.

De son côté, le dessinateur Fabio Sedia fait partie des nouvelles recrues des Galeries Beauchamp, depuis un an et demi.

J’ai toujours dessiné. Je suis architecte de formation. Et il y a 10 ans, j’ai commencé à faire un dessin chaque soir avant d’aller dormir. Je suis arrivé ici, à Québec, il y a deux ans, et j’ai apporté avec moi ces dessins que j’ai faits durant toutes ces années. Je les ai soumis à la galerie , explique Fabio Sedia.

Une oeuvre de Fabio Sedia, intitulée «La grandeur de la mélancolie». La majorité des dessins de Fabio Sedia sont de petites tailles. Ses sujets mesurent en moyenne entre 3 à 7 pouces de hauteur.

Vincent Beauchamp précise : Avec Fabio Sedia, c’est toute la simplicité, la rigueur, et la force c’est le trait. C’est toujours difficile de faire des comparaisons et c’est toujours boiteux. Mais pour moi, quand j’ai vu les œuvres de Fabio, j’ai vu tout de suite les dessins des années 20 à 50 de Picasso où c’était la simplicité du trait, le trait brut, mais en même temps le trait du génie qui révèle tout l’artiste, toute sa sensibilité. Dans un seul trait de crayon, être capable de créer un personnage, une histoire, un contexte, une émotion , décrit-il.

Cette année, je suis en train de développer des formats un peu plus grands , ajoute Fabio Sedia, qui a réalisé une œuvre de 30 pouces sur 30 pouces (76,2 cm) pour la collection montée en l’honneur des 30 ans des Galeries Beauchamp.

Cette collection, qu’on peut admirer jusqu’à la fin du mois dans la première Galerie Beauchamp, à Québec, regroupe des tableaux, tous de même taille, signés par une cinquantaine d’artistes, dont Mario Bernard, Alexandre Delisle, Jae Dougall et Agnès Robin.

À quelque pas de là, le public peut découvrir quelques œuvres du fondateur Marc Beauchamp dans un pavillon nouvellement baptisé en son nom.

Marc Beauchamp devant un de ses tableaux, exposé depuis peu, dans un pavillon qui porte son nom. Pour lui, peindre est un passe-temps, et cela, depuis de nombreuses années.