Décès de l’ex-député fédéral Raynald Blais

Originaire de Port-Daniel-Gascons, Raynald Blais est mort, mardi, dans un centre hospitalier de Québec, où il avait été transféré en raison d’une infection au foie. Il avait 69 ans.

M. Blais avait été élu sous la bannière du Bloc québécois une première fois en 2004 puis avait été réélu aux élections générales de 2006 et de 2008.

Il avait choisi de ne pas se représenter en 2011 en indiquant comme motif principal de son départ qu’il était de plus en plus difficile de bien servir ses commettants dans une circonscription grande comme un pays .

M. Blais avait tenté par la suite un retour en politique en briguant l’investiture du Parti québécois dans Bonaventure en 2012. Il avait alors été battu par Sylvain Roy.

Il avait aussi tenté sans succès de succéder à Diane Labouthillier à la préfecture de la MRC Rocher-Percé en 2016.

L’homme a également été journaliste à CHNC en plus d’avoir été président du conseil-central Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de la CSN dans les années 1990.

L’actuel maire de Gaspé, Daniel Côté, a été son adjoint politique pendant cinq ans avant de se lancer en politique municipale.

C’est d’ailleurs Raynald Blais qui a permis à M. Côté de faire ses premiers pas en politique. Si ce n’était pas de ce que Raynald [Blais] m’a inspiré, cette soif de défendre la Gaspésie qu’il m’a insufflée, qu’il m’a amenée comme perspective, comme façon de travailler, probablement qu’on ne serait peut-être même pas en train de se parler aujourd’hui.

Récemment, M. Côté avait eu l’occasion de revoir Raynald Blais lors d’une réunion à Mont-Louis. Les deux avaient promis de se revoir. Je l’aurais remercié pour l’inspiration qu’il m’a donnée au fil des années. Au nom de la population gaspésienne, je dirais aussi un gros merci d’avoir tenu le fort, d’avoir poussé sur un tapon de dossiers , commente M. Côté.

Daniel Côté raconte avoir vu son mentor travailler d’arrache-pied pour améliorer la desserte de VIA Rail, le sort des gens âgés à l’assurance-emploi ou à la réhabilitation de Wilbert Coffin, condamné pour avoir tué trois Américains avec des preuves circonstancielles.

Plusieurs politiciens de la région ont rendu hommage à Raynald Blais et à son dévouement pour la Gaspésie sur les réseaux sociaux, dont la députée fédérale de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches et Océans, Diane Lebouthillier.

Au moment de son décès, le Gaspésien travaillait comme conseiller pour le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix.

Avec les informations de Roxanne Langlois