Une épicerie africaine ouvre ses portes à Caraquet

Deux jeunes immigrants ivoiriens qui étudient à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, ont décidé d’ouvrir leur épicerie africaine pour faire connaître les produits de leur pays.

Mon plat préféré, c’est ça. Jeanne-d’Arc Ibo parle ici de l'attiéké, un aliment typique de la Côte d’Ivoire. Elle voulait s'assurer de ne voulait plus en manquer.

L'attiéké est de la semoule de manioc qui devient comme le couscous.

L’étudiante en soins infirmiers est co-gérante du Marché africain de Caraquet.

L’attiéké, c’est de la semoule de manioc, il devient comme du couscous. Moi, j’aime beaucoup ça avec le poisson frit. C’est difficile de s’en procurer ici, mais c’est typique de chez nous.

Alors pour ne plus être à court d’attiéké, l’étudiante en soins infirmiers a ouvert au début septembre, avec son compagnon, une épicerie africaine au cœur de Caraquet.

La plus proche épicerie du genre était à Bathurst et difficile d’accès pendant les mois d’hiver pour les gens de la Péninsule acadienne.

Un projet en route depuis un an

Yann Cédric Kouame est étudiant en communication médiatique et co-gérant du Marché africain de Caraquet.

Yann Cédric Kouame a consulté la communauté étudiante africaine avant de se lancer en affaires à Carquet.

Et nous n'étions pas les seuls à se plaindre pour ça. Je suis étudiant et j'ai consulté les autres étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être correct s'il y a une épicerie ici? Tout le monde était d'accord, mais disons qu’on ne se base pas seulement sur les étudiants. On se base aussi sur la communauté acadienne , a-t-il mentionné.

Le couple élabore ce projet depuis un an, en parallèle de leurs études. En Côte d’Ivoire, ils avaient déjà lancé des entreprises, mais l’expérience au Canada est un peu différente.

Jeanne d'Arc Ido s'assure que les produits sont bien en place sur les étagères.

Il fallait connaître la loi. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'ai eu quand même des conseils et tout ça , affirme Yann Cédric Kouame.

Les produits viennent de Côte d’Ivoire, mais aussi du Congo, du Cameroun ou encore des pays du Maghreb.

Attirer la communauté acadienne

Le couple espère faire découvrir ces mets et ingrédients à la communauté acadienne.

C’est à nous d’emmener nos frères africains à rester ici. S’ils vont venir, ils vont voir qu'il y a notre marché africain. Ce qu’ils trouvent à Québec, ils le trouvent ici aussi , énonce Jeanne d’Arc Ibo.

Jeanne d'Arc Ibo est la co-gérante de la nouvelle épicerie africaine à Caraquet.

Ils vont vouloir rester ici aussi et faire leur vie. C'est pareil pour nous. On a déjà fait le marché. C'est sûr qu'on va rester ici, on a plus besoin de partir à nulle part , poursuit-elle.

À court terme, le couple aimerait aussi ouvrir un restaurant africain dans la Péninsule acadienne.

