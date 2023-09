Dernière session de l’Assemblée législative aux T.N.-O. avant les élections

L’agenda de la dernière session de la 19e Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, qui débute mercredi, est bien rempli, car les élus doivent adopter une douzaine de projets de loi.

La session commence alors que le territoire est confronté à la pire saison de feux de forêt, qui a forcé l’évacuation de près de 70 % de la population ces derniers mois.

Les feux ont forcé le report de la session, qui devait débuter à la mi-août.

Une séance d'urgence de l'Assemblée législative des T.N.-O. s'est tenue à Inuvik le 28 août, pour voter sur le report des élections à novembre et l'augmentation du budget de cette année pour la lutte contre les incendies. Photo : Radio-Canada / Dez Loreen

L’un des dossiers prioritaires des élus est le budget d’immobilisations, selon le député de Yellowknife Nord, Rylund Johnson. La session d’automne est toujours centrée sur le budget d’immobilisations , dit-il.

En plus de ce dossier, environ une douzaine de projets de loi doivent se rendre en troisième lecture, selon M. Johnson, comme la nouvelle Loi sur les forêts, la législation des T.N.-O. sur les boissons alcoolisées et la Loi sur la société d’investissement et de développement des T.N.-O.

Rylund Johnson est le député de Yellowknife Nord (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Je pense qu’on adoptera plus de textes législatifs lors de cette session qu’au cours de toutes les autres , dit le député.

La session doit se terminer le 5 octobre, mais Rylund Johnson dit qu’elle pourrait être rallongée jusqu'au début de la période de candidature des élections territoriales le 16 octobre, au besoin.

On va continuer jusqu’à tard le soir et si on doit poursuivre jusqu’à ce que tout soit terminé, on le fera.

Priorités des élus

Les dossiers des feux de forêt et des mesures de prévention des feux dans les communautés seront portés par quelques députés, incluant Richard Edjericon, représentant la circonscription de Tu Nedhé-Wiilideh.

Il dit que Fort Resolution a accueilli beaucoup d’évacués, sans recevoir d’aide financière. Ça va les pousser à demander un remboursement de la part du gouvernement territorial , dit-il.

Richard Edjericon est le député de Tu Nedhé-Wiilideh (Photo d'archives). Photo : Avec la permission de Richard Edjericon

Des mesures de prévention des incendies de forêt ont aussi été prises et payées à même les fonds des Premières Nations Dénés Yellowknives, Łutsel K'e Dene et de Fort Resolution. Richard Edjericon a l’intention de demander au ministère des Affaires municipales et communautaires d’aider à rembourser ces dépenses.

Le député du Deh Cho, Ron Bonnetrouge, veut prioriser le même dossier, et a l’intention de demander comment le gouvernement territorial peut appuyer les communautés qui veulent prendre des mesures de prévention des feux.

Ron Bonnetrouge veut aussi que le gouvernement explique sa stratégie pour aider le hameau d’Enterprise, presque entièrement détruit par un feu de forêt.

La députée de Kam Lake, Caitlin Cleveland, a l’intention de demander au gouvernement de rendre des comptes dans le dossier des évacuations, en plus de défendre les intérêts du secteur de l’industrie.

Un mandat marqué par les catastrophes

La 19e assemblée aura été marquée par des catastrophes et des urgences. Les députés en poste avaient été élus tout juste avant le début de la pandémie de COVID-19.

Les communautés du territoire ont aussi fait face à des inondations destructrices, en plus des feux de forêt cet été. La députée de Monfwi, Jane Weyallon Armstrong, dit que les dernières années ont été difficiles.

Hay River a été frappé par des inondations historiques au printemps 2022. Photo : Offerte par Jane Groenewegen

« Mais je sais qu’on a réussi, en fin de compte, à gérer [tout cela] et à travailler ensemble. Travailler ensemble a fait une grande différence », dit la députée. Même si on n’est pas tous d’accord, nous devons tous finir par prendre des décisions, car nous sommes un gouvernement de consensus.

Les élections territoriales auront lieu le 14 novembre.

Les candidats sortants qui ont confirmé à Radio-Canada leur intention de se représenter :

Ron Bonnetrouge, député du Deh Cho

Katrina Nokleby, députée de Great Slave

Richard Edjericon, député de Tu Nedhé-Wiilideh

Lesa Semmler, députée de Inuvik-Twin Lakes

Caitlin Cleveland, députée de Kam Lake

Frederick Blake Jr., député de Mackenzie Delta

Jane Weyallon Armstrong, députée de Monfwi

Jackie Jacobson, député de Nunakput

Frieda Martselos, députée de Thebacha

Caroline Wawzonek, députée de Yellowknife Sud

Diane Archie, députée d’Inuvik-Boot Lake

Candidat sortant qui ne se représente pas :

Rylund Johnson, député de Yellowknife Nord

Députés indécis ou qui n’ont pas répondu à la demande de Radio-Canada :

R.J. Simpson, député de Hay River Nord

Kevin O'Reilly, député de Frame Lake

Rocky Simpson, député de Hay River Sud

Shane Thompson, député de Nahendeh

Caroline Cochrane, première ministre et députée de Range Lake

Paulie Chinna, députée du Sahtu

Julie Green, députée de Yellowknife Centre

La période de mise en candidature pour les élections territoriales se déroulera du 16 au 20 octobre.

Avec les informations de Luke Carroll