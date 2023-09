La Chorale Saint-Jean reçoit une contribution financière de 40 000 $

Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta s’engage à offrir une contribution financière jusqu’à un maximum de 40 000 $ par an pour soutenir la Chorale Saint-Jean.

L’entente va permettre d’accroître l’impact de la francophonie et d’augmenter la visibilité des deux organisations de la communauté francophone albertaine, selon le campus francophone d’Edmonton.

Ce dernier offre aussi à la chorale des espaces d’entreposage de partition et d’équipement, ainsi qu’un bureau pour la direction et l’administration.

Le campus s’engage également à travailler avec la direction de la Chorale Saint-Jean et l’Université de l’Alberta afin de préserver et conserver à long terme les partitions de la chorale, pour définir des stratégies de levée de fonds pour les deux organismes, et pour promouvoir les activités de la chorale sur ses réseaux , peut-on lire dans un communiqué de presse du Campus Saint-Jean.

L’entente a été signée au début du mois par le chef de la direction du campus et professeur de génie mécanique, Jason Carey, le directeur artistique de la chorale, Laurier Fagnan, ainsi que Kiana Davies, présidente du conseil d'administration de la chorale.

Pour nous, ça veut dire que ça va venir combler notre budget de certaines façons , indique Laurier Fagnan, qui ajoute que la contribution financière va notamment être utilisée pour entreprendre une tournée en Acadie.

On tient aussi absolument à créer de la nouvelle musique et payer pour ces partitions pour que les compositeurs puissent vivre aussi de leur travail , explique-t-il. Les chorales n'ont pas toujours fait ça, mais moi je tiens absolument à avoir des partitions originales pour lesquelles on a payé.

Selon le campus, l’accord constitue une étape importante dans la célébration et la préservation de l’héritage culturel et linguistique de la communauté francophone albertaine.

Une cérémonie de signature solennelle s’est déroulée à l’entrée du Pavillon McMahon du Campus Saint-Jean après la signature de l’entente.

La Chorale Saint-Jean, quant à elle, s’engage à se produire au Campus Saint-Jean, à Edmonton, afin de servir d’ambassadrice de l'établissement et de le promouvoir.

On a toujours fait ça, mais [maintenant] ce sera de façon peut-être plus officielle et plus souvent , souligne Laurier Fagnan. Que ce soit à la cérémonie de collations des grades, à différents événements du Campus Saint-Jean, mais aussi en tournée.

Les deux côtés sortent gagnants de l’entente, conclut-il.