Une classe extérieure nommée Espace Skweda a été inaugurée ce mercredi au cégep de Sherbrooke en hommage au peuple abénakis.

En langue abénakise, skweda signifie feu . La forme circulaire de cette nouvelle classe fait penser au feu et aux occasions de discussions et de rassemblements qu’il génère naturellement , indique le Cégep de Sherbrooke dans un communiqué.

L’idée de cette classe a été lancée en 2016, explique Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke. On a eu des expérimentations de cours à l’extérieur pendant la pandémie et c’est comme ça que notre première classe à l’extérieur est née , souligne-t-il.

Au moment de nommer la classe, le Cégep de Sherbrooke a voulu recadrer correctement l’histoire et redonner la place aux Premières Nations , insiste Éric Gagné.

Patricia Anne Blanchet, conseillère en pédagogie autochtone de l’Université de Sherbrooke, salue pour sa part une initiative de longue haleine, de personnes engagées .

Un espace décolonisé

Patricia Anne Blanchet souligne qu’il s’agit d’un espace décolonisé qui représente les valeurs de rapprochement avec les premiers peuples .

C’est un espace circulaire qui représente bien les principes et fondements des pédagogies autochtones.

Ici, nous sommes en territoire ancestral de la nation Wabanaki. Nous travaillons de concert avec les principaux interlocuteurs autochtones des territoires, dont le conseil des Abénakis d’Odanak. Le lieu a été nommé par la directrice générale adjointe, Suzie O'Bomsawin , poursuit Patricia Anne Blanchet.

Une marque d’ouverture

Roger Echaquan, résident de Manawan et homme médecine , a fait le déplacement au Cégep de Sherbrooke. Il salue lui aussi l’initiative. Ça représente une ouverture pour faire connaître nos nations ici , indique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie. Il a d’ailleurs fait un enseignement traditionnel atikamekw lors de l’inauguration de la nouvelle classe extérieure du Cégep de Sherbrooke.

Ouvrir en mode plein écran Roger Echaquan, résident de Manawan et « homme médecine », a fait le déplacement au Cégep de Sherbrooke. Il a d’ailleurs fait un enseignement traditionnel atikamekw lors de l’inauguration de la nouvelle classe extérieure du Cégep de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

Venir rencontrer un aîné, porteur de savoirs traditionnels qui vient nous enseigner les savoir-faire et les valeurs fondamentales des pédagogies des premiers peuples, ça amène à ouvrir sa curiosité et entrer dans le chemin [pour devenir] un allié.

Pour Patricia Anne Blanchet, l’enseignement et les pédagogies actuelles ne reflètent pas toujours les vérités multi perspectives historiques et contemporaines des premiers peuples que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep et à l’université. D’où l’importance de ce genre d’initiatives.

Avec les informations de Jemima Kalemba