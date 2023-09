Les Capitales veulent améliorer l’expérience au stade Canac

« Le linge sentait un peu le champagne. Il a été lavé. Là, on pense à la saison prochaine. » C’est de cette manière que le président des Capitales, Michel Laplante, a amorcé son bilan de la saison 2023, mercredi midi. Le message est clair : même après un deuxième championnat de la ligue Frontière consécutif, pas question pour l’organisation de s’asseoir sur ses lauriers.

C’est vrai non seulement sur le terrain mais aussi dans les gradins du stade Canac et aux alentours. Quand on a beaucoup de monde dans le stade, c’est là qu’on voit un peu les lacunes et ce qu’il y a à améliorer , explique Michel Laplante en pointant notamment le temps d’attente dans les concessions alimentaires.

Ouvrir en mode plein écran Charles Demers, Patrick Scalabrini et Michel Laplante ont présenté leur bilan de fin de saison mercredi. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Compte tenu des prix abordables pour manger et des nombreuses salles combles de l'été, l’équipe a en quelque sorte été victime de son propre succès. Les concessions, c’est l’irritant numéro 1 au stade Canac. On est à la recherche de toutes les solutions possibles. On ne veut pas que les gens attendent 10 ou 15 minutes juste pour s’acheter un hot-dog , ajoute le directeur général Charles Demers.

Du tennis au stade?

Attendues depuis longtemps par les Capitales, les rénovations du vétuste stade Canac débutent cet automne. Les travaux initiaux porteront sur la réfection de la structure des gradins et sur le remplacement des appareils d'éclairage. Le reste se fera sur plusieurs années, mais Michel Laplante ne cache pas son impatience.

Surtout que, selon lui, le parc Victoria aurait également besoin d’une petite dose d’amour. La popularité du dôme gonflable durant l’hiver rend notamment pressante la construction d’un chalet d’accueil. On ne peut pas continuer à accueillir du monde dans des roulottes comme on le fait présentement. On en est conscients , explique le président de l’équipe.

Ouvrir en mode plein écran Depuis l'inauguration du stade Canac, des roulottes font office de chalets d'accueil durant l'hiver. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

On a un potentiel incroyable ici à développer autour du stade. [...] On doit faire de cet endroit-là un pôle important de la ville de Québec.

Il faut dire que son organisation ne manque pas d’idées d’activités qui pourraient être tenues sur la surface synthétique du stade. On pourrait avoir des championnats canadiens de baseball, quelques spectacles, un tournoi de tennis , énumère-t-il, sans compter le match des étoiles de la ligue Frontière, déjà à l’horaire en 2024.

Greg Bird toujours à Québec

Il reste que c’est d’abord et avant tout les succès des Capitales sur le terrain qui attire les partisans dans les gradins du stade Canac. Avec les retraites annoncées de TJ White et de David Glaude, Patrick Scalabrini sait d'ores et déjà qu’il devra remplacer quelques piliers de sa formation la saison prochaine.

Le plus simple pour le gérant serait d’être en mesure de ramener à Québec les deux anciens du baseball majeur qui ont fini la saison avec les Capitales, soit Greg Bird et Jesmuel Valentin.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-Yankee Greg Bird se plaît visiblement à Québec. Photo : Capitales de Québec / Christian Gingras

Un ancien des Yankees, Bird n’a toujours pas quitté Québec depuis que l’équipe est revenue d’Evansville avec le gros trophée. Il est venu ici en voulant découvrir le monde et il apprécie grandement son séjour. Il est très intéressé par un retour si ça adonne.

Scalabrini ne s’attend toutefois pas à une réponse avant mars. Bird, 30 ans, doit jouer en Australie cet hiver, après quoi il étudiera ses options dans le baseball affilié. Valentin, un ancien arrêt-court des Phillies, est dans une situation similaire.

Beaucoup de gars ont dit qu’ils adoreraient revenir s’ils n’ont pas d’appel du baseball affilié. Valentin est l’un d’eux , confirme le gérant.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin