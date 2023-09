La police enquête sur deux morts suspectes à Longueuil

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil enquête sur la mort suspecte de deux femmes dont les corps ont été découverts mercredi avant-midi.

Pour l’heure, on ignore les causes et les circonstances de ces décès.

Vers 11 h 30, un appel a été reçu à la centrale du 911, qui a amené les policiers vers un logement du boulevard Desormeaux.

Sur les lieux, les patrouilleurs ont trouvé les corps inanimés de deux femmes, une octogénaire et une sexagénaire.

On n’en sait pas plus sur leur âge, leur identité et leur lien.

La personne qui a contacté le 911 a été transportée à l’hôpital pour un violent choc nerveux.

L’enquête se poursuit.

Avec les informations de Pascal Robidas