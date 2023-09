Centraide lance sa campagne de financement dans un contexte de hausse de la pauvreté

Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec a lancé sa campagne de financement 2023-2024, mercredi, à la Maison du Soleil levant de Rouyn-Noranda.

De nombreux bénévoles, intervenants sociaux, donateurs et partenaires étaient présents au lancement effectué dans un contexte où les enjeux sociaux comme la pauvreté et l’itinérance sont en hausse en Abitibi-Témiscamingue.

La directrice régionale de Centraide Abitibi-Témiscamingue, Mélanie Perreault, souligne que la hausse du coût de la vie se répercute directement chez les organismes communautaires par une augmentation du nombre de personnes qui demandent des services.

Définitivement, c’est présent. Nos organismes partenaires nous avisent de ça, il y a beaucoup plus de besoins. On l’a vu notamment à la rentrée scolaire, beaucoup au niveau des denrées alimentaires , observe-t-elle.

Publicité

Plus important que jamais d'aider

Selon Mme Perreault, le contexte financier précaire dans lequel se retrouvent certaines familles et individus fait en sorte qu’il est plus important que jamais d’aider les gens dans le besoin.

Imaginez si on ne les aidait pas, et qu’il n’y avait pas d’organismes communautaires pour faire en sorte qu’on puisse pallier à ces besoins-là, ce serait l’enfer! , lance-t-elle.

Si on veut une communauté régionale en santé en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, il faut qu’on s’occupe de nos maillons les plus vulnérables.

Malgré les pressions financières exercées sur la population en général, Mme Perreault soutient que la générosité continue à se faire sentir chez les donateurs.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, . Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À date, j’ai été témoin d’une belle générosité. Il y a des partenaires d’affaires qu’on n’avait pas vus avant qui nous contactent directement, avec qui on développe de belles relations et qui apprennent à connaître Centraide de façon personnalisée , fait-elle valoir.

Je la sens, cette solidarité et cette générosité, chez monsieur et madame tout-le-monde, mais beaucoup dans des partenaires d’affaires qui choisissent de s’associer à Centraide parce qu’ils nous reconnaissent comme étant l’expert au niveau du développement social dans la région , ajoute Mélanie Perreault.

Mme Perreault signale que Centraide a commencé à conclure des ententes de trois ans avec ses partenaires sociaux afin d’offrir un soutien à plus long terme. L’organisme souhaite maintenant conclure de telles ententes avec ses partenaires d’affaires pour soutenir les besoins grandissants.

L'itinérance en augmentation

Pour Mélanie Perreault, le choix de la Maison du Soleil levant pour le lancement de la campagne de financement n’est pas anodin. Le phénomène de l’itinérance est en hausse dans la région et les organismes venant en aide aux personnes touchées par cette situation ont besoin de plus de ressources.

Publicité

On l’entend beaucoup dans les médias, surtout nationaux, on voit qu'il y a de l’itinérance partout au Québec et que c’est en augmentation. On en entend beaucoup parler en Abitibi-Témiscamingue, c’est vrai que c’est une plaque tournante à Val-d’Or, mais il y a d’autres enjeux. C’est un phénomène réel et très complexe aussi. On parle de pénurie de logements, on parle de problèmes de toxicomanie, on parle d’enjeux aussi au niveau de la santé mentale , décrit Mme Perreault.

Il y a des organismes communautaires qui font une job phénoménale sur le terrain avec ces gens-là, et ce n’est pas toujours de l’itinérance chronique, poursuit-elle. Il y en a qui vivent de l'itinérance situationnelle. Ces personnes sont aidées dans des organismes comme la maison du Soleil levant, La Piaule, le Château de Marie-Ève ou la Maison du compagnon.

Mélanie Perreault souligne que la façon la plus simple d’effectuer un don pour la campagne de financement est de le faire directement sur le site Internet de Centraide Abitibi-Témiscamingue.