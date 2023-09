Hommage à un ex-soldat d’une unité nazie : Trudeau présente les excuses du Parlement

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté mercredi « les plus sincères excuses du Parlement » pour l’hommage rendu vendredi dernier à un vétéran ukrainien ayant combattu avec une unité nazie, lors de la visite du président Volodymyr Zelensky.

Mardi, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a dû céder à la pression politique et a démissionné de ses fonctions pour avoir invité l'assemblée à applaudir Yaroslav Hunka, 98 ans, un résident de sa circonscription ayant été membre de la Division SS Galicie, une unité de volontaires sous le commandement nazi de la Waffen-SS.

Le président de la Chambre était l’unique responsable de l’invitation lancée à cet homme et de l’hommage qui lui a été rendu , a dit M. Trudeau lors d’un point de presse.

C’est une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond et nous regrettons tous profondément de nous être levés dans la Chambre et d’avoir applaudi, même si nous l’avons fait sans être conscients du contexte.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration mercredi avant la période des questions à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Cette erreur est une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui ont péri dans l’Holocauste et elle est profondément blessante pour les juifs , a-t-il ajouté. Cela a aussi été blessant pour les Polonais, les Roms, les personnes LGBTQ+, les personnes handicapées, les personnes racisées et les millions d’autres personnes persécutées par le régime nazi.

Chaque année il y a de moins en moins de survivants de l’Holocauste pour partager les horreurs qu’ils ont vues et vécues, c’est donc notre responsabilité à tous de s’assurer que personne n’oublie jamais ce qui s’est produit.

Le premier ministre a également tenu à souligner à quel point le Canada est désolé de la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés . C’est extrêmement troublant de penser que cette flagrante erreur soit politisée par la Russie et ses partisans afin de diffuser une propagande mensongère sur les raisons qui poussent l’Ukraine à combattre et à se défendre.

M. Zelensky était de passage vendredi à Ottawa après une visite aux États-Unis pour demander davantage d’aide occidentale dans sa guerre contre la Russie. Depuis le début de l’invasion russe, le président Vladimir Poutine clame qu’il faut dénazifier l’Ukraine. S’il est vrai que des organisations d’extrême droite y sont actives, le phénomène demeure marginal, amplifié surtout par la propagande russe.

