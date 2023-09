Dimanche, l'entraîneur-chef des Warriors de Saint-Malo, Reynald « Ralph » Collette, célébrera 30 ans à la barre de cette équipe, alors que l'équipe de hockey junior B entame une nouvelle saison.

Il est à la tête de l'équipe depuis sa création lors de la saison 1993-1994.

Trente ans avec la même équipe, je crois que oui, c'est un record de longévité dans le junior B. Je suis fier, mais je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai eu beaucoup d'aide, sans elle, c'est quasiment pas possible , affirme Ralph Collette.

Il se décrit comme étant un entraîneur proche de ses joueurs qui aime enseigner aux jeunes de 16 à 21 ans . Les joueurs qu'il préfère sont ceux qui mettent tout leur cœur tout le temps, style Adam Lowry [le capitaine] des Jets de Winnipeg .

Dans une salle vitrée avec vue en plongée sur la glace, Reynald Collette observe avec attention de jeunes joueurs lors d’un camp d'entraînement à la mi-septembre. Ces derniers veulent faire bonne impression et se tailler une place dans l'équipe.

L'entraîneur a déjà une bonne idée de la composition de son équipe et profite de l'occasion pour dépister le talent pour le futur. La plupart des joueurs sont encore admissibles à jouer dans un niveau inférieur.

Tranquillement, Reynald Collette pense à se retirer de ses fonctions d'entraîneur-chef. Il souhaiterait se concentrer sur la fonction de directeur-gérant de l'équipe. Le flambeau derrière le banc serait transmis à Patrick Trudeau, l'actuel adjoint.

M. Trudeau décrit Ralph Colette comme un mentor et ami. Son expérience et son amitié sont importantes pour moi. Il m'apprend des choses , dit-il.

Après 30 ans, il a beaucoup de patience et il ne se prend pas au sérieux. On essaie de jouer comme une équipe qui ne panique pas et qui ne se prend pas au sérieux, qui s'amuse