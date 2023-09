Le gouvernement fédéral examinera l’accord d’achat de Viterra par le géant américain Bunge

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi qu’il va examiner l'acquisition de l’entreprise canadienne Viterra par le géant agricole américain Bunge. Cet accord de vente a été annoncé en juin dernier pour 8,2 milliards de dollars américains (un peu plus de 10 milliards de dollars canadiens) en actions et en numéraires.

La fusion entre les deux sociétés a pour objectif de créer d'un géant mondial de l’agriculture, selon un communiqué publié en juin dernier.

Dans une déclaration mardi, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a indiqué que les deux entreprises détiennent des participations financières dans des terminaux portuaires au Canada.

Il s'agit, entre autres, des terminaux Cascadia et Pacific au port de Vancouver, une installation céréalière à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, deux installations à Thunder Bay, en Ontario, et une à Montréal.

C’est la raison pour laquelle, dit-il, une saine concurrence est nécessaire dans le secteur des transports pour garantir des prix et un accès équitables, en particulier pour les agriculteurs.

Étant donné que cette transaction présente un intérêt national important pour le secteur des transports du Canada et pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, elle sera examinée en vertu des dispositions sur les fusions et acquisitions de la Loi sur les transports au Canada , a déclaré Pablo Rodriguez.

Il s'agit du deuxième examen gouvernemental de l'accord, après que le Bureau de la concurrence du Canada a annoncé en juin qu'il y réfléchirait également.

Publicité

Le gouvernement fédéral affirme qu’il dispose de 250 jours pour achever son examen, ce qui ramène la date au moins à juin 2024 pour qu’il soit approuvé.

Suite à cette annonce, les actions de Bunge ont chuté de près de 2 %, soit à leur plus bas niveau depuis août.

Viterra, anciennement connue sous le nom de la Saskatchewan Wheat Pool, est une société de manutention des céréales détenue par le géant suisse des matières premières Glencore, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et B.C. Investment Management Corporation.

L’entreprise, basée à Regina, était une coopérative qui a contribué à stabiliser les prix des céréales pour le compte des agriculteurs pendant des décennies.

Elle compte environ 1600 employés au Canada, répartis sur 75 sites, principalement dans l'Ouest canadien. Viterra est aussi présente dans 60 pays à travers le monde, employant plus de 16 000 personnes et transportant plus de 70 millions de tonnes de céréales chaque année.

La fusion de Viterra et de Bunge devrait être finalisée en 2024.

Avec les informations de Pete Evans