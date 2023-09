Plan 2023-2028 : l’Université Laval veut rayonner dans le monde post-pandémie

La direction de l'Université Laval présente son plan institutionnel qui la guidera pour les cinq prochaines années, fortement influencée par sa traversée de la pandémie de COVID-19. Elle y articule son intention d’avoir plus d’impact dans la société québécoise ainsi que d’augmenter son rayonnement international.

On est sorti d’un moment difficile, on voit bien que le monde change et on veut faire partie du changement , affirme la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

« On doit être attractif, parce qu'on doit adapter nos formations aux différents profils d'étudiants qu'on a aujourd'hui », a plaidé la rectrice de l'établissement supérieur, Sophie D'Amours (photo d'archives).

La pandémie a forcé l'institution à revoir ses pratiques et à s’adapter, et pour la rectrice, elle a été une occasion pour l’institution de réfléchir à son avenir. Ça nous a obligés de nous poser la question si on a appris quelque chose à propos de la COVID-19 , poursuit-elle.

Le plan s’intitule Agir ensemble pour plus d’impact et sera mis en œuvre à travers six grands chantiers. Chaque chantier a son directeur et un premier projet a été présenté pour chacun d'entre eux.

L’ UL veut s’en servir pour montrer sa pertinence dans la société à travers les différents changements qui s'opèrent. Il y a beaucoup de talents à l’université et si on travaillait plus fort, on pourrait avoir un plus grand impact , plaide Sophie D’Amours.

Les intervenants insistent donc également sur la nécessité de mettre en action rapidement les différents chantiers du plan pour ne pas rater les occasions que présentent les différentes transformations dans le monde. Il y a une certaine urgence d’agir, on ne peut pas retourner vers le passé. C’est important d’avoir des quick wins , soutient le président du conseil d’administration, Jean Houde.

Les nouveaux défis

L’université mentionne deux principaux défis émergents qu’elle devra relever dans les prochaines années et auxquels elle compte s'attaquer dans son plan.

Premièrement, en accélérant la transformation numérique de l’enseignement. Et, deuxièmement, en s'impliquant davantage dans la transition et la transformation qui s'opère au niveau mondial, notamment en ce qui a trait aux incertitudes climatiques, géopolitiques et socio-économiques.

Il y a des transformations importantes. On a besoin de préparer l’avenir, c’est ça qu’on doit faire à l’université et à l’Université Laval , insiste la rectrice.

Miser sur le numérique

La pandémie a bien évidemment relevé l’importance du volet numérique de l’enseignement. On a montré beaucoup d’agilité et beaucoup de caractère pendant cette période-là. Les professeurs, les chargés de cours et les professionnels ont fait des miracles , fait valoir Sophie D’Amours.

C’est d’ailleurs sur ce thème que s’articule une grande partie des objectifs du premier chantier, Les études tout au long de la vie. L’université veut proposer des programmes et des activités qui offrent plus de flexibilité. L’école ce n’est plus seulement un lieu de passage, c’est aussi un défi de s’adapter aux différents apprenants et apprenantes , remarque la responsable du chantier et vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, Cathia Bergeron.

Ouvrir en mode plein écran L'Université Laval veut que ses projets de recherches soient plus accessibles à la population Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Beaucoup de la mise en action des différents chantiers reste à définir concrètement, mais l’université met en place un outil web qui permettra de suivre de façon évolutive la progression. Vous pouvez compter sur moi pour suivre avec rigueur la mise en œuvre de ce plan institutionnel , promet aussi le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, André Darveau.

Ce ne sont pas juste des mots. Le dernier plan, on l’a suivi. C’est un guide, une direction, qui va dessiner l’avenir de notre université , assure à son tour la rectrice.