L’habitat du caribou d'abord dégradé par l'activité humaine

Les changements climatiques ne peuvent expliquer à eux seuls le recul de l’aire de répartition du caribou au Québec depuis 1850. C'est l'activité humaine qui représenterait la cause principale du recul de son habitat au Québec, soit au moins dans une proportion de 83 %.

C’est ce que conclut une recherche publiée dans Global Change Biology et menée par une équipe de chercheurs supervisée par Martin-Hughes St-Laurent, professeur en écologie animale à l’ UQAR .

Cela vient selon eux renforcer le consensus scientifique sur le recul de l’aire de répartition du caribou. La perte de son habitat serait principalement causée par l’exploitation forestière, le développement du réseau de transport, l'agriculture et l’urbanisation. Tous ces facteurs ont modifié l’écosystème forestier depuis 160 ans, perturbant l’équilibre entre le caribou et son environnement.

Cela implique que les mesures [de protection] tendant à minimiser l'impact des activités humaines sur l'habitat du caribou sont loin d'être pertinentes.

La part des changements climatiques

Les résultats de l’étude s’opposent aux arguments de groupes liés à l’industrie forestière, comme l’Alliance forestière boréale, qui soutiennent que les changements climatiques ont plus d'impact que les activités humaines sur l'habitat du caribou.

L’article soutient qu'au Québec il existe une correspondance étroite entre les limites méridionales de l'aire de répartition du caribou boréal et les limites septentrionales de la fragmentation des forêts.

Selon l'équipe de chercheurs, les changements climatiques expliqueraient seulement 17 % du recul de l’aire de répartition du caribou vers le nord depuis 160 ans.

Ouvrir en mode plein écran Limites méridionales historiques de la distribution du caribou à travers le temps. Les aires de répartition des trois populations isolées (d'ouest en est : Val d'Or, Charlevoix et Gaspésie) sont également illustrées. Photo : Radio-Canada

Le territoire couvert par cette étude comprend la province de Québec, les Maritimes, une partie du Labrador et de l’Ontario et le nord-est de la Nouvelle-Angleterre.

En croisant les données sur la distribution historique du caribou avec des modélisations du climat de 1850 à aujourd’hui, les chercheurs ont pu tracer l’évolution géographique des conditions climatiques favorables pour cette espèce.

Ouvrir en mode plein écran L'exploitation forestière induit une augmentation d'autres espèces comme les orignaux et les chevreuils, ce qui augmente la population de loups et de coyote, prédateurs naturels du caribou. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de David Sone

Leur recherche montre qu’entre 1850 et 2010, la frontière sud de l’aire de répartition du caribou s’est déplacée vers le nord à une vitesse moyenne de 39 km par décennie, soit un total de 620 km.

Publicité

Nous avons montré que si le changement climatique était le seul facteur à l'origine de la récession vers le nord de la limite sud de l'aire de répartition du caribou boréal, cette récession n'aurait été qu'une fraction (17%) de ce qui a été observé depuis 1850 , concluent les chercheurs.

Tandis que le recul des aires de distribution des espèces est un des symptômes les plus significatifs de la perte mondiale de biodiversité, les chercheurs ont tenté de différencier les effets des perturbations humaines des effets des changements climatiques. Il est crucial d'isoler l'influence spécifique du changement climatique, car elle pourrait orienter et contraindre nos stratégies de rétablissement et contribuer aux objectifs de développement durable à moyen et à long terme , peut-on lire dans l'article.

Cette question est particulièrement importante pour améliorer les stratégies de conservation gouvernementales. La perte continue de biodiversité dans le monde affaiblit les écosystèmes fonctionnels et compromet les avantages que les sociétés humaines en retirent , soulignent les chercheurs.

Par contre, le groupe de recherche affirme ne pas être en mesure d’identifier précisément quels facteurs humains expliquent la partie du recul de l’aire de répartition du caribou qui n’est pas associé aux changements climatiques, parce qu’il n’existe pas de cartographie détaillée de toutes les activités humaines sur le territoire entre 1850 et aujourd’hui.

Le réchauffement comme facteur aggravant

Notre étude tend également à considérer les effets des pressions anthropiques et du changement climatique comme des facteurs distincts et additifs , affirment les signataires de l’article.

L’équipe de recherche souligne cependant que les changements climatiques aggravent le déclin des espèces rendues vulnérables par l’activité humaine.

Ouvrir en mode plein écran En 2003, le caribou boréal a été inscrit sur la liste des espèces menacées en vertu de la loi canadienne sur les espèces en péril. La situation de l’espèce a été réexaminée et confirmée en 2014. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Louis Fradette

Tous les autres facteurs d’incertitude pourraient devenir particulièrement préjudiciables pour le caribou, cumulé sur des habitats déjà détériorés , estiment les auteurs de l’article.

Par exemple, les changements climatiques peuvent affecter la distribution des pathogènes, des parasites et de la compétition pour le territoire. Les feux de forêt appelés à devenir plus fréquents dans un monde en réchauffement pourraient également poser des défis considérables pour plusieurs espèces, dont le caribou.