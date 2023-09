L’agence provinciale Metrolinx n’a toujours pas de date de lancement pour la ligne de train léger de l'avenue Eglinton, qui devait entrer en service en 2020 à Toronto.

Des enjeux identifiés durant la phase de tests du projet, la pandémie et les retards dans la soumission des plans de conception ont tous contribué à retarder l’ouverture de ligne, a expliqué Metrolinx mercredi dans une mise à jour sur le projet attendu depuis plusieurs mois.

Le PDG de Metrolinx, Phil Verster, a expliqué qu'il avait l'intention de partager une date de lancement mercredi, mais qu'il n'était pas satisfait des progrès réalisés durant la phase de tests et de mise en service.

Nous avons une très bonne idée de la trajectoire du projet, mais je constate trop de défauts durant la phase de tests et de mise en service , a dit le PDG de l'agence provinciale.

Donnez-nous un peu de temps.

M. Verster, le cinquième fonctionnaire provincial le mieux payé en Ontario, a défendu son leadership dans le projet lors de la conférence de presse. Nous faisons tout en notre pouvoir pour compléter le projet , a dit l'ingénieur de formation.

Ouvrir en mode plein écran Le président de Metrolinx, Phil Verster, n'a pas donné la date d'ouverture pour le projet de la ligne de train léger d'Eglinton. Photo : Radio-Canada

Phil Verster soutient que le projet de transport en commun est l’un des plus complexes qu’il a eu à gérer et l’un des plus complexes en Amérique du Nord. Il resterait environ 200 défauts de fabrication dans le projet. Il y a quelques mois, Metrolinx avait révélé qu’il y en avait 260.

L’agence dit maintenant qu’elle donnera des mises à jour tous les deux mois.

Projet de longue date

La construction du train léger a débuté en 2011 et les Torontois devaient être en mesure de l’utiliser à partir de 2020. L’entrée en service a par la suite été reportée d’un an.

Puis en 2022, des documents obtenus par CBC ont révélé que le consortium privé de construction Crosslinx n’avait pas de « plan crédible » pour terminer les travaux.

Dans un communiqué publié en octobre 2021, l’agence provinciale Metrolinx qui supervise le projet, a déclaré que 98 % des voies ferrées du projet avaient été installées. En avril dernier, l’ex-ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, a affirmé qu’elle « aimerait pouvoir donner une date » de lancement.

Recours judiciaires et arbitrage

Crosslinx (CTS) et la province, par l’entremise de ses entités, dont Metrolinx, se disputent en cour depuis plusieurs années en raison de différends entourant la construction de la ligne de train léger.

En mai, CTS a poursuivi Metrolinx puisqu’elle voulait que l’agence provinciale reconnaisse qu’elle avait l’obligation de signer un accord avec la Commission de transport de Toronto (CTT) pour qu’elle devienne l’opératrice de la ligne.

La Cour supérieure a noté dans une décision un mois plus tard que Crosslinx prétendait ne pas pouvoir compléter le projet en raison de l'incapacité de [la province] de signer un contrat avec la CTT . La Cour a finalement choisi d’envoyer les deux parties en arbitrage pour régler leurs différends.

Une poursuite avait aussi été intentée par Crosslinx durant la pandémie. Le consortium soutenait que la pandémie constituait une urgence nécessitant la renégociation du contrat avec Metrolinx. Un juge avait tranché en faveur du consortium et lui avait accordé une indemnité de 134 millions de dollars.