Le projet d’une nouvelle épicerie à Moonbeam toujours vivant, malgré les défis

« Le projet de construction est toujours dans la mire. On ne l’a pas abandonné. Moonbeam a besoin d’une nouvelle épicerie », a affirmé le nouveau président de la Coopérative régionale de Moonbeam, Zack Dorval, dans une entrevue, mercredi matin, à l’émission Le matin du Nord.

Depuis plusieurs années, la coopérative envisage de remplacer le bâtiment actuel, vieux de plus de 80 ans, par un édifice plus spacieux et moderne qui serait plus favorable pour la clientèle.

En attendant la réalisation de ce projet, M. Dorval se réjouit du fait que l’Épicerie coop de Moonbeam a été à nouveau profitable au cours de la dernière année.

Ce sont de bonnes nouvelles. On est de retour avec un bilan positif après deux années difficiles avec la COVID-19 où l’on avait eu de faibles pertes , affirme-t-il en soulignant des déficits d’environ 6 000 $ pour les deux derniers états financiers.

Publicité

Par ailleurs, M. Dorval souligne qu’une centaine de membres supplémentaires ont adhéré à la coopérative au cours de la dernière année pour porter le total à plus de 1 200.

On voit qu’il y a encore un goût de la communauté et des communautés environnantes à participer à ce beau projet-là , souligne M. Dorval, qui est l’un de plusieurs nouveaux membres sur le conseil d’administration.

Retards, obstacles et espoirs

M. Dorval souligne que les frais d’entretien de l’édifice et des équipements actuels constituent un défi pour la rentabilité du commerce.

On a confirmé l’achat du terrain. Il y a aussi un comité consultatif pour le projet de construction pour conseiller le conseil d’administration par rapport aux différents aspects plus techniques d’un projet de construction comme celui-ci.

Le terrain se trouve à l’intersection de la route 11 et de la route 581, qui mène au lac Rémi.

Ouvrir en mode plein écran Les allées de l'épicerie Coop de Moonbeam sont relativement étroites. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En avril dernier, l’ancienne présidente, maintenant directrice générale, Annie Plourde, avait indiqué que la coopérative avait obtenu une approbation de la province pour des amendements à sa constitution permettant de vendre de nouvelles parts pour financer le projet.

Publicité

Le projet de construction avait été mis en pause l’année précédente en raison de retards dans l’obtention de cette approbation et de plusieurs changements au sein du conseil d’administration.

La coopérative peut maintenant tenir une campagne de financement.

On va être en mesure, une fois qu’on a complété le prospectus, de lancer un prélèvement de fonds lorsque nous serons prêts à aller de l’avant avec la construction. On doit trouver des façons de financer ce projet-là et d'aller de l’avant , affirme M. Dorval.

M. Dorval estime que le projet est évalué à environ trois millions de dollars.