L’UQAC élargit ses consultations pour son projet de complexe aquatique

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) lancera sous peu une consultation publique pour mieux cibler les besoins des citoyens en vue du projet de construction d’un complexe aquatique.

L’établissement, qui a déjà commencé à sonder ses étudiants et ses employés, entend élargir ses consultations d’ici la fin de la semaine. L’ UQAC compte aussi présenter son projet à la Ville de Saguenay.

La Municipalité a déjà indiqué son intention de réserver des heures de baignade à l' UQAC , mais aucune entente officielle entre les parties n'a encore été conclue. À l’heure actuelle, le projet comprend la construction de deux piscines intérieures.

On veut savoir en quoi ça répond aux besoins de la population en général, les intérêts, les intentions d’utiliser nos bassins. Puis, on va concevoir un projet qui répond au plus grand nombre.