Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 58,8 millions $ dans la construction de logements sociaux publics et le gouvernement fédéral donne 24,4 millions $ au projet d'une valeur totale de plus de 83 millions $.

Cet investissement historique de la province en matière de logement public est une étape bienvenue et cruciale dans la bonne direction.

Plus de 200 nouveaux logements sociaux seront bâtis dans divers partis de la province, autant dans la métropole que dans le Nord, sur la Rive-Sud, dans la vallée d’Annapolis et au Cap Breton.

Alderney Manor est un complexe de logements sociaux de 198 logements situé au centre-ville de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Notre gouvernement investit, innove et s’efforce d’augmenter l’offre afin qu'un plus grand nombre de Néo-Écossais puissent avoir un endroit sûr où vivre , annonce le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr. Avec l'annonce, des centaines d’autres Néo-Écossais auront cette opportunité.

La province affirme que ces 222 logements vont servir à 522 personnes, qui font soit partie d'une famille ou qui vivent seules. Ces logements vont entre autres servir à des personnes âgées à faible revenu qui vivent en régions rurales et urbaines de la Nouvelle-Écosse.

Nous savons que de nombreux Néo-Écossais ont du mal à trouver un logement sûr et abordable , reconnaît le ministre Lohr. Augmenter l’offre de tous les types de logements est un élément important de la solution.

Le premier ministre Tim Houston ne s’était pas encore engagé à construire de nouveaux logements publics et il a été critiqué à quelques reprises pour ne pas l’avoir fait avant.

Il a souvent répété qu’il préférait rénover les logements publics existants et fournir des conditions favorables aux promoteurs privés et aux organismes à but non lucratif pour les mises en chantier. Cette annonce vient changer la donne.

C'est certainement un bon début , admet Michael Kabalen, le directeur général de l’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement n'a pas fait ce genre d'investissement depuis que je portais des couches!

Michael Kabalen, le directeur général de l'Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, demande depuis un certain temps que le gouvernement accélère la construction de logements locatifs pour lutter contre la crise du logement.

80 des logements promis seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite et tous les bâtiments seront économes en énergie avec des loyers adaptés aux revenus.

Les logements seront aussi construits sur des terrains appartenant à la province et près des parcs de logements publics qui existent déjà. Ces nouvelles demeures seront gérées par l’Agence provinciale de logement de la Nouvelle-Écosse.

L'accès à un logement abordable est si important, et ce partenariat nous rapproche de cet objectif , indique Andy Fillmore, le député fédéral libéral d'Halifax.

Je suis heureux de constater qu'avec la province, nous faisons des progrès pour trouver à chaque Canadien un endroit sûr et abordable où vivre.

La province prévoit aussi des plans pour des programmes pilotes visant à créer davantage d'options et des opportunités d'ajouter des logements aux propriétés existantes.

Le caucus des progressistes-conservateurs à profiter de l’annonce pour dénoncer l’inaction des partis d’opposition de construire des logements sociaux lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Avec les informations d'Adrien Blanc