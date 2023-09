Des plantes pour redonner vie aux centres de soins pour aînés de la région

Une salle d’attente d’hôpital drabe, une résidence pour personnes âgées sans fleurs... ce genre de décor déprime Jeannine Lafrenière. Celle qui dirige la Fondation Oublie pour un instant s’est donnée pour mission de convaincre les établissements de santé de faire entrer la nature à l'intérieur de leurs murs.

En 2008, Jeannine Lafrenière a reçu un diagnostic de cancer. Avant de connaître le verdict du médecin, ses yeux se sont posés longuement sur la salle d’attente dans laquelle elle patientait. Autour d’elle, d’autres personnes inquiètes, ruminant leurs propres angoisses. Aucune plante à l'horizon, une ambiance plutôt morose pour celle qui a grandi en Mauricie entourée de forêt.

Pour Jeannine Lafrenière, ça devient une évidence : la nature doit prendre la place qui lui revient à l’intérieur des établissements de santé. Une fois en rémission, l’ancienne conseillère en orientation au cégep Heritage trime dur pour démarrer la Fondation Oublie pour un instant dont le mandat est de faire entrer la nature en milieu de soins afin que tous y aient accès.

Ça m'a toujours apporté énormément de calme de me perdre dans la nature.

La fondatrice d'Oublie pour un instant, Jeannine Lafrenière, se réjouit des réactions positives que reçoivent les projets portés par son organisme. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

Ses efforts, menés depuis une décennie en collaboration avec plusieurs alliés indispensables du réseau de la santé, ont porté fruit. Les murs végétaux et jardinières surélevées se sont multipliés en milieu institutionnel. Les bienfaits de cette nature rejaillissent autant sur les patients, que leurs proches et les membres du personnel.

C’est de l'émerveillement. [...] Ça apporte de la curiosité , explique Jeannine Lafrenière. Les gens s’arrêtent devant un mur végétal et discutent entre eux. Cette pause bienvenue favorise les échanges sociaux. Et ça apporte du calme.

Le mur vivant du Carrefour santé Aline-Chrétien dans le quartier d'Orléans à Ottawa mesure 27 mètres carrés. Photo : Gracieuseté : Carrefour santé Aline-Chrétien

Sa fondation a contribué à faire installer un mur vivant dans trois centres de soins de longue durée à Gatineau ( CHSLD Lionel-Émond, CHSLD Renaissance et CHSLD Ernest-Brisson), de même qu’au Carrefour santé Aline-Chrétien à Ottawa.

Les bienfaits du jardinage 365 jours par année

Depuis deux ans, Oublie pour un instant a participé activement à la mise en place de jardinières intérieures surélevées en CHSLD . Ces boîtes montées sur pied ont l’avantage d’être facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Les rires et les échanges rythment l'atelier de jardinage offert au CHSLD Renaissance dans le secteur d'Aylmer à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

Au CHSLD Renaissance dans le secteur d’Aylmer, l’éducatrice spécialisée Janie-Pier Pelletier anime un atelier de jardinage auprès des résidents. Plutôt discrète dans son fauteuil, Rita Legault s’illumine lorsqu’elle révèle à Janie-Pier les pétales rouges qu’elle gardait soigneusement dans sa main.

Le rouge, est-ce que c’est votre couleur préférée? , s'enquiert l’éducatrice spécialisée. La dame âgée de 95 ans lui répond par l’affirmative, l'œil coquin, riant de bon cœur.

Pour l’éducatrice spécialisée qui a embarqué à pieds joints dans la proposition verte de la Fondation Oublie pour un instant, la proximité avec la nature permet aux personnes âgées de renouer avec un important sentiment de pouvoir et de compétence.

Avec toute la maladie qui s’installe ou le vieillissement, elles pensent qu’elles ne sont plus aptes à faire plein de choses. Mais il reste tellement de belles capacités!

Selon l'éducatrice spécialisée Janie-Pier Pelletier, le verdissement du CHSLD Renaissance crée une ambiance chaleureuse comme devrait l'être un véritable milieu de vie. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

Au fil de l’activité de jardinage, les résidents transplantent des pousses, touchent les textures, hument les odeurs, en plus d'interagir avec la jeune éducatrice.

C’est de voir leurs yeux briller après! Les sentiments qu’ils ont... J’en parle et j’en ai des frissons , raconte-t-elle avec émotion.

Jane Drew a 90 ans. Elle a entretenu un potager toute sa vie à la maison. On sortait pour ramasser les haricots. Ensuite, on les préparait et on les mangeait! , se souvient-elle avec clarté. Ici, elle retrouve rapidement ses repères en transplantant une pousse. Les doigts enfoncés dans la terre, elle taquine joyeusement l’éducatrice spécialisée : Tu me fais faire tout le sale travail!

À 90 ans, Jane Drew renoue avec les plaisirs du jardinage. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

De laisser entrer la nature permet, selon Janie-Pier Pelletier, de créer un réel milieu de vie pour les résidents, pour que leur nouvelle résidence ne se limite pas strictement à un lieu où ils reçoivent des soins.

Pendant ce temps, Jeannine Lafrenière cultive plusieurs autres plans pour sa fondation. Elle rêve d'implanter ses jardinières partout au pays ou encore d’un jardin couvert sur le toit d’un hôpital.

Le 21 octobre, à l’occasion d’une soirée de célébration pour souligner le 10e anniversaire de la Fondation Oublie pour un instant, elle compte dévoiler une nouvelle jardinière avec support réglable sur roues pour les personnes à mobilité réduite.