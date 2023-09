Un second marais filtrant pourrait bientôt être implanté près du lac à l'Anguille, à Saint-Anaclet-de-Lessard. L'Association de protection de l'environnement du lac annonce avoir reçu le financement nécessaire pour réaliser les études en vue de cette implantation.

L'objectif de ce type d'installation est d'aider à la filtration des sédiments et des matières comme le phosphore qui augmentent, entre autres, la prolifération de cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert.

Le lac à l'Anguille est aux prises avec de fréquentes éclosions de cyanobactéries ayant un impact sur la qualité de l'eau depuis une quarantaine d'années.

Le biologiste pour l'Association de protection de l'environnement du lac à l'Anguille, Alexandre Roy, rappelle qu'un premier marais filtrant a été aménagé en amont du lac en 2009. Son efficacité a été prouvée pour améliorer la qualité de l'eau, mais cette installation ne suffit plus à la tâche.

Pendant les crues printanières, l'eau a tendance à passer trop vite au travers du marais. [...] On ajoute une autre unité pour répartir et filtrer ces débits qui, malheureusement, contiennent beaucoup de phosphore.

La première phase en vue de la réalisation d'un second marais filtrant comprend la réalisation de relevés sur le terrain du futur site d'implantation, soit un cours d'eau en amont du lac. Les demandes d'autorisation et de permis environnementaux, fauniques et municipaux doivent aussi être préparées en vue d'aménager ce second marais filtrant pour l'été 2024.

Le Groupe AIM Inc., une firme spécialisée en génie de l'environnement et en aménagement, a été mandaté pour mener à bien ces premières étapes. Ce groupe a d'ailleurs conçu le premier marais filtrant du lac à l'Anguille.

Ouvrir en mode plein écran Le lac à l'Anguille, à Saint-Anaclet-de-Lessard, est aux prises avec des éclosions de cyanobactéries. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La présidente de l'Association, France Lambert, soutient que la subvention reçue pour réaliser ces travaux avoisine les 20 000 $.

Elle rappelle que les membres de l'Association militent toujours pour que les embarcations à moteur soient interdites sur le lac à l'Anguille.