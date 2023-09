Les organisations de la Fierté du Nord-Ouest tendent la main aux conservateurs

Face au silence du caucus conservateur fédéral à une rhétorique jugée transphobe par la communauté 2SLGBTQIA+ du Nord-Ouest de l’Ontario, cette dernière juge qu’un dialogue constructif et ouvert s’impose.

C’est donc dans cet esprit que les cinq organisations de la Fierté de la région ont demandé au député fédéral de Kenora, Eric Melillo, et aux représentants des associations du Parti conservateur du Canada ( PCC ) des circonscriptions de Kenora, de Thunder Bay-Rainy River et de Thunder Bay-Supérieur Nord de s’asseoir avec eux.

La déclaration sur X (anciennement Twitter) de Pierre Poilievre, chef du PCC , en réponse à une déclaration du premier ministre Justin Trudeau, et le silence de l’ensemble des membres du caucus du PCC face à cette publication, a eu l’effet d’un électrochoc au sein de notre communauté , explique Jason Veltri, président du Collectif arc-en-ciel (Rainbow Collective) de Thunder Bay.

Dans sa déclaration, le chef conservateur accuse M. Trudeau de démoniser des parents inquiets , affirme qu'il en revient aux parents de décider des valeurs qui doivent être transmises à leurs enfants et conseille à M. Trudeau de laisser les parents élever leurs enfants .

Ouvrir en mode plein écran Les organismes de la Fierté du Nord-Ouest de l'Ontario se disent inquiets des résolutions qui ont été votées lors du dernier congrès national du Parti conservateur du Canada qui a eu lieu à Québec du 7 au 9 septembre 2013. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Nous espérons avant tout pouvoir rencontrer le député Eric Melillo qui fait office de représentant du PCC puisqu’il est l’unique élu [conservateur] dans notre région , explique M. Veltri.

Pour Caitlin Hartlen qui est à la tête de l’Alliance arc-en-ciel de Dryden, il faut que cette folie cesse , car les personnes trans sont démonisées par le PCC , croit-iel.

Les conservateurs simplifient des questions complexes afin que les électeurs se battent entre eux plutôt que de se dresser contre les injustices.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de Caitlin Hartlen

Protéger les jeunes

La sécurité et le bien-être des jeunes de la communauté 2SLGBTQIA+ sont au cœur des préoccupations évoquées au sein de la déclaration publiée sur les réseaux sociaux et envoyée à M. Melillo et aux instances conservatrices du Nord-Ouest.

Ouvrir en mode plein écran Jason Veltri, cofondateur et président de l’organisme Rainbow Collective de Thunder Bay (Photo d'archives) Photo : Jason Veltri

La rhétorique du PCC peut sembler bienveillante, mais elle met les jeunes LGBTQ+ en danger, dénonce Caitlin Hartlen.

L’idée que ce parti tente de protéger les jeunes sous le couvert des droits parentaux est tout simplement fausse, car les enfants ne sont pas une propriété privée , s’exclame-t-iel.

Nous voulons [qu'Eric Melillo] nous écoute. En tant qu’élu, il est de sa responsabilité de prendre note des inquiétudes des membres de sa circonscription.

Il est nécessaire d’aborder ces questions sur des bases factuelles, sans haine et sans désinformation , peut-on lire dans la déclaration.

Nous voulons protéger la voix de jeunes trans et nous assurer qu’ils vivent assez longtemps pour devenir des adultes trans , affirme Caitlin Hartlen avec émotion.

Si M. Veltri s’arme d’un optimisme prudent, il n’écarte pas la possibilité que leur demande de dialogue reste lettre morte.

[Si Eric Melillo] ne souhaite pas nous rencontrer, le message envoyé sera clair pour les membres de notre communauté : [le PCC] n’a pas nos intérêts à cœur.

Une crainte partagée par Caitlin Hartlen qui avait envoyé une lettre au nom de son organisation afin que le député conservateur se prononce contre les résolutions proposées au congrès national du PCC . Iel n'a pas obtenu de réponse.

Rappelons que, lors de leur dernier congrès national, les délégués conservateurs se sont prononcés en faveur d’interdire les transitions de genre des mineurs.

De nombreux manifestants ont également répondu présents lors de la manifestation pancanadienne organisée par le mouvement 1 Million March 4 Children qui affirme protéger les droits parentaux et s’oppose à certaines politiques sur l’identité de genre et à l’éducation sexuelle dans les écoles.