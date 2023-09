Près d’une centaine d’aînés se sont rassemblés mercredi à Science Nord à Sudbury, afin de profiter de la première édition de ses matinées Cinéma social organisées pour les 50 ans et plus.

Les aînés ont été invités à Science Nord pour y marcher ensemble et profiter des installations et des expositions sur place, avant d’aller ensuite profiter d’une collation avant d’aller écouter le plus récent film de la chercheuse et cinéaste Jane Goodall.

Après leur visionnement du film Jane Goodall: Reasons for Hope, les participants ont eu droit à une conférence à propos de la recherche qui a mené à la réalisation du film.

Selon Mireille Tremblay, spécialiste des programmes scientifiques à Science Nord, cette activité a été créée pour répondre à une demande de la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Mireille Tremblay est satisfaite de la première édition des matinées Cinéma Social de Science Nord. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Nous avons organisé des kiosques au Collège Boréal l’année dernière et ce qui est ressorti c’est beaucoup qu’il y avait de la demande pour ce type d’activités, alors on a fait des recherches pour savoir quelles activités on devrait organiser pour cette communauté , explique-t-elle.

Publicité

Et le format choisi semble fonctionner, puisque près de 100 aînés ont répondu à l’appel en matinée.

Je suis très contente , ajoute Mme Tremblay, qui voit en cette activité une opportunité de socialisation pour les participants.

Parmi les aînés sur place, Ursula Sauvé est venue avec son mari de Rivière des Français pour participer à l’événement, et ce même si elle avait déjà vu le plus récent film de Jane Goodall.

Ouvrir en mode plein écran Ursula Sauvé s'est déplacée de Rivière des Français pour participer aux activités de la matinée. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Ça va être un plaisir de revoir le film, puis j’ai invité beaucoup de mes amis à venir, qui n’étaient pas ici avant. C’est un matin excitant parce qu’il y a du social associé avec ça et c’est l’occasion de voir du nouveau monde , se réjouit-elle.

C’est une idée fantastique , ajoute Mme Sauvé.

Linda Pushman, qui est venue de Naughton pour participer avec son amie, se réjouit aussi du format choisi pour cette activité.

Ouvrir en mode plein écran Les aînés ont eu l'occasion de socialiser et de visiter les expositions avant de visionner le film. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’est un très bel événement, c’est une raison de sortir et une bonne façon de s’occuper , se réjouit-elle.

Science Nord compte organiser des activités du genre chaque mois, la prochaine édition est prévue pour le 25 octobre.