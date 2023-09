Le tribunal estime qu’une employée d’un bar à jus a été victime de discrimination liée à sa couleur de peau et à son sexe. Son supérieur l’a injustement accusée d’avoir volé dans la caisse.

Nicholas Stone et le bar pour lequel il travaille, Heirloom, devront verser à l’adolescente 25 000 $ de dommages, ainsi que 2496 $ à titre de salaire perdu et 366 $ pour dépenses, selon une décision rendue vendredi par le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique.

La victime, appelée AB par le tribunal pour protéger son identité, a été pointée du doigt comme une voleuse potentielle malgré le fait que rien n’a été avancé pour le prouver , a estimé Amber Prince, membre du tribunal.

Sans pour autant fournir d’explications, M. Stone a maintenu un haut niveau de suspicion, de recherche et de surveillance à l’encontre d’AB, avec le stéréotype tenace et nuisible que les Noirs sont plus enclins au vol et que les enfants noirs sont plus matures et moins innocents que les autres enfants.

Une réunion infructueuse

Les faits se sont déroulés en septembre 2019. Alors qu'AB travaillait depuis 6 mois dans ce bar à jus situé dans le quartier Granville Sud, elle a été convoquée à l’arrière de l’établissement par son supérieur, Nicholas Stone. Ce dernier l’a alors accusée d’avoir volé de l’argent dans la caisse.

Le gérant aurait dit à l’adolescente qu’elle n’était pas digne de confiance et que nous ne pouvons pas laisser des voleurs travailler pour l’entreprise . Nicholas Stone n’aurait pas répondu aux questions de la serveuse quand celle-ci lui a demandé d’apporter des preuves du vol. Il aurait élevé la voix et l’aurait laissée en pleurs.

La mère d’AB, également employée du commerce, a alors demandé une rencontre avec le gérant du bar et le propriétaire d’Heirloom. Ce dernier a estimé qu’il y a eu un malentendu et que les erreurs de caisse arrivent fréquemment avec les nouveaux employés.

Le vol est la dernière chose à laquelle nous pensons. En général, il y a toujours une explication possible.

Après cette rencontre, AB s'attendait à recevoir des excuses de son supérieur, en vain. Au lieu de cela, elle aurait été démise de ses fonctions à la caisse et affectée à d’autres tâches à l’arrière du commerce. Nicholas Stone s’est défendu en expliquant au tribunal que c’était la décision de l’adolescente. Le tribunal a plutôt considéré que le superviseur ne souhaitait plus qu’AB travaille à la caisse parce qu’il avait toujours des soupçons la concernant.

Quelques jours plus tard, AB a finalement pris la décision de démissionner. Dans sa lettre, et malgré le fait qu’elle explique avoir apprécié l'occasion de travailler à Heirloom, elle écrit : Je ne me sens pas sereine et bienvenue parce qu’il est impossible pour moi de travailler dans un environnement oùmon superviseur ne me fait pas confiance .

Nicholas Stone, de son côté, a refusé d’écrire une lettre de recommandation à l’adolescente. Il s’est défendu devant le tribunal en disant qu’AB s’était présentée plusieurs fois au travail sans porter le t-shirt aux couleurs d’Heirloom et qu’elle avait été impolie pendant plusieurs semaines. Le tribunal a estimé que ces agissements sont aussi le fruit de discrimination.

Contactée par CBC, la direction d'Heirloom n’a pas souhaité faire de commentaires.

Avec les informations de Bethany Lindsay