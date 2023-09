Consultation sur l’immigration : l’Assemblée nationale désinvite un ethnonationaliste

Les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont finalement décidé de désinviter l'ethnonationaliste Alexandre Cormier-Denis de la consultation sur l'immigration qui se déroule présentement.

Le bureau du leader du gouvernement Simon Jolin-Barrette a confirmé l'information à La Presse canadienne.

Mercredi matin – avant que cette décision soit prise – la présence de M. Cormier-Denis sur la liste des personnes invitées pour la consultation sur l'immigration avait soulevé des malaises au sein des différentes formations politiques.

Questionné à savoir si cet homme avait sa place en consultation, le premier ministre François Legault a répondu : je pense que non .

Publicité

M. Cormier-Denis est notamment un apôtre de la théorie complotiste du grand remplacement, qui affirme que les élites politiques cherchent à remplacer les populations blanches par des vagues importantes d'immigration.

M. Jolin-Barrette a qualifié les propos d'Alexandre Cormier-Denis de glissants , mais n'a pas voulu dire s'ils étaient haineux.

C'est le média de gauche Pivot qui a souligné que l'homme aux positions de droite bien tranchées apparaît sur la liste des personnes qui prendront la parole dans le cadre de cette consultation sur la planification de l'immigration, jeudi en fin de journée.

Je ne cautionne absolument pas les propos de M. Cormier-Denis. On ne tient pas, comme formation politique, à l'entendre jeudi , a affirmé pour sa part la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette.

En 2016, alors qu'il était membre du Parti québécois, M. Cormier-Denis avait organisé une rencontre avec Marine Le Pen, à l'époque présidente du Front national, un parti d'extrême droite français.

Publicité

Qui dit vrai?

Mercredi matin en point de presse, le Parti québécois (PQ) a soutenu qu'il avait indiqué au gouvernement qu'il ne voulait pas que M. Cormier-Denis soit invité à l'Assemblée nationale.

Le gouvernement nous a sollicités pour réduire le nombre d'intervenants entendus. Nous avons renvoyé une liste réduite dans laquelle n'apparaissaient pas Alexandre Cormier-Denis et d'autres. Pour une raison qui nous échappe, lui et d'autres groupes apparaissent toujours dans la liste des personnes qui seront entendues. C'est au gouvernement de s'expliquer , a soutenu le péquiste Pascal Bérubé.

Or, en mêlée de presse quelques instants plus tard, le leader du gouvernement avait une autre version. Au moment où on a fait les convocations, mon bureau a fait les vérifications avec tous les groupes parlementaires pour savoir s'ils voulaient l'entendre [Alexandre Cormier-Denis]. Et d'ailleurs le PQ a donné son accord pour l'entendre. Nous, on avait émis des réserves , a soutenu M. Jolin-Barrette.

Pascal Bérubé ne raconte pas toute la vérité, comme ça arrive dans certaines situations , a-t-il ajouté.

Québec solidaire souhaitait également qu'Alexandre Cormier-Denis soit désinvité. Questionné à savoir ce qu'il reprochait à cet homme, le leader solidaire Alexandre Leduc a répondu : d'être un suprémaciste blanc .

Le Parti libéral du Québec était resté plus nuancé en point de presse avant l'annulation de l'invitation de M. Cormier-Denis. Qui suis-je pour museler un groupe? Je ne partage en aucun cas, ni de près ni de loin, les propos de cet individu, mais on s'est donné des procédures. Ce sont des consultations générales sur l'immigration, tout le monde peut envoyer un mémoire , a expliqué le leader libéral, Monsef Derraji.

Avec les informations de La Presse canadienne