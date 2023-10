Peu importe le sport et le niveau, tout athlète rêve de jouer devant la plus grosse foule possible. Les joueuses de flag-football des Griffons du Cégep de l’Outaouais attirent souvent moins d'une centaine de spectateurs au maximum. Mais les choses pourraient changer ce samedi.

L’équipe tente de faire venir 1500 spectateurs pour remplir le Stade Mont-Bleu lors de leur seule partie à domicile de la saison contre leurs rivales de Valleyfield.

Ouvrir en mode plein écran La maraudeuse des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Océane Samson Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Avoir un match à domicile, devant nos parents et amis, c’est tout ce qu’on aime! Jouer devant notre famille, se faire supporter par nos proches , lance la maraudeuse Océanne Samson. Pour attirer une telle foule, l’équipe va récolter des fonds dans le cadre Mois de la sensibilisation au cancer du sein.

C’est une cause qui nous tient pas mal à cœur et qui touche beaucoup de monde , ajoute-t-elle.

L’idée d’un match spécial pour le flag-football est venue de l’entraîneur adjoint de l'équipe, Maxime Lacroix-Plante. Ironiquement, c’est en regardant du volleyball qu’il a été inspiré lorsqu’il a vu la rencontre entre Nebraska et Omaha qui a rassemblé 92 000 spectateurs.

Ouvrir en mode plein écran 92 000 spectateurs ont assisté au match de volleyball féminin entre les Mavericks d'Omaha et les Cornhuskers de Nebraska le 30 août. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Steven Branscombe

On s’est dit, pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous en Outaouais? À notre échelle, bien entendu. On a une équipe qui travaille fort et qui a seulement un match par année dans la région , explique l’ancien joueur des Griffons.

Il y a un engouement pour le sport, c'est un sport que les gens peuvent découvrir. C'est un sport de vitesse, c'est un sport qui est excitant.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur adjoint de l’équipe de flag-football des Griffons, Maxime Lacroix-Plante Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Il a tout de suite suscité l’intérêt de ses joueuses et de l’établissement scolaire.

Publicité

C’est excitant parce que ce n’est jamais arrivé en Outaouais au flag-football. Le sport est en plein essor. Le sport féminin n'est souvent pas mis de l’avant. De réunir autant de gens, ça peut faire une grosse différence , s’enthousiasme la receveuse de passes, Gabriella Dulac.

On se déplace chaque fin de semaine pour jouer et on n'a jamais réuni autant de personnes. D’avoir autant de gens, ça viendrait récompenser nos efforts et notre travail acharné.

Un projet qui peut redonner confiance

Le projet arrive au moment opportun pour la formation qui n’a pas les résultats escomptés cette saison avec une fiche de deux victoires et quatre défaites.

Ce dossier contraste avec les deux dernières saisons, où les Griffons avaient subi un total de seulement quatre défaites en plus d'atteindre la finale en 2022.

La ligue est très paritaire. Notre début de saison est plus difficile qu’on s’y attendait. Nous avons eu plusieurs blessures et on a dû s'ajuster , explique l'adjoint.

Ouvrir en mode plein écran Des joueuses des Griffons du Cégep de l'Outaouais pendant un entraînement de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le flag-football est en plein développement au Québec et le niveau de la première division du Réseau du sport étudiant du Québec augmente aussi chaque année.

Chaque année, de nouvelles joueuses sortent du secondaire et sont de plus en plus fortes. Les équipes sont plus fortes aussi , précise Océane Samson.

Nous avons de grandes attentes. On va essayer de travailler deux fois plus fort et tout donner sur le terrain, ne jamais lâcher.

Ouvrir en mode plein écran La receveuse de passe des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Gabriella Dulac Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Rassembler une grande foule au Stade Mont-Bleu pourrait renforcer la confiance des joueuses à un moment important de leur saison. Promouvoir le sport et voir un petit engouement autour de notre discipline, ça peut nous donner un petit boost d'énergie et de confiance , dit Gabriella Dulac.

La victoire va se chercher en équipe. Il faut être là pour les autres , a-t-elle ajouté.

Pour remplir ces gradins à craquer, l’équipe de flag-football compte sur la promotion effectuée par le Cégep et la présence des athlètes d’autres disciplines. Une foule d’autres activités auront lieu en même temps au Stade Mont-Bleu samedi.