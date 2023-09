Jeux du Canada : appel aux bénévoles bilingues dans la province la moins francophone

Cinq mille bénévoles, dont au moins 500 personnes capables de parler les deux langues officielles, seront nécessaires pour accueillir les Jeux du Canada 2025 à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le comité organisateur de l’événement sportif reconnaît que le recrutement des bénévoles bilingues sera un défi de taille dans une province où seulement 0,4 % de la population a le français comme première langue.

Il n’y a pas de doute, c’est un gros défi , estime Peter Smith, membre du conseil d'administration des Jeux. Il se dit malgré tout très optimiste de pouvoir recruter assez de francophones et de francophiles. Je dois dire qu’on commence à tisser des liens avec la communauté locale et tous les organismes francophones. Notre but, c’est de les inclure et d’aller chercher le maximum, et du côté francophone, et du côté anglophone.

Augmenter la visibilité des francophones

Le recrutement formel des bénévoles commencera un an avant les Jeux, selon Peter Smith. Il dresse la liste des cibles évidentes du comité organisateur : les éducateurs, les employées de l’Université Memorial et les résidents ayant suivi des cours d’immersion.

On espère offrir à tous ces gens-là l’occasion de ressortir, si on peut le dire, le français du placard et jouer avec affirme-t-il. On a confiance que ceux qui connaissent la langue vont pouvoir arriver et être prêt pour nous appuyer.

Selon Statistique Canada, le taux de bilinguisme français-anglais est de seulement 5,4 % à Terre-Neuve-et-Labrador, une province d’environ 530 000 personnes.

Peter Smith croit que les Jeux seront une occasion d’augmenter la visibilité des francophones de la province. Pendant les compétitions, qui s'étalent sur deux semaines, environ 4800 athlètes et leurs proches de partout au Canada seront présents.