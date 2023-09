Des élus municipaux et provinciaux s’apprêtent à annoncer le plan d’action pour sortir Shawinigan de sa crise sans précédent. Des sources ont confirmé à Radio-Canada que l’usine qui remplacera la station flambant neuve pourra compter sur deux sources d'approvisionnement. Selon nos informations, le dévoilement de cette stratégie était planifié vendredi, mais Québec aurait demandé plus de temps à Shawinigan.

L’annonce consiste aussi à expliquer pourquoi Shawinigan doit maintenant puiser plus d’eau qu’elle ne l’avait anticipé pour le projet du Lac-à-la-Pêche. L’actuelle station peut traiter en moyenne 23 500 mètres cubes d’eau par jour, avec des pointes à 35 000 mètres cubes par jour. Or, le nouveau projet permettrait une plus grande capacité.

Au cours des dernières semaines, la Ville de Shawinigan a donc acheté un terrain près de la rivière Shawinigan pour se diriger vers cette option.

Ouvrir en mode plein écran La Station de traitement de l'eau potable du Lac-à-la-Pêche s'approvisionnera dans le lac à la Pêche et la rivière Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Québec pourrait évoquer que les changements climatiques, les risques de pénurie d’eau ou encore son projet de Vallée de la transition énergétique imposent cette anticipation. Quant à Shawinigan, les changements de normes depuis sa saga ou la croissance résidentielle et démographique risquent de faire partie de son argumentaire.

Le montage financier n’est pas à l’ordre du jour. Comme une nouvelle construction s’impose sur le même site, le ministère des Affaires municipales devrait participer au financement.

Le cabinet du ministre de l'Environnement, Benoit Charette, indique par écrit que nous sommes encore en discussion avec la Ville comme [dans] les derniers mois.

En 2021 et 2022, environ 30 000 citoyens ont été privés d’eau potable pendant sept mois. L’usine de 44 millions $ tout juste construite était déjà inefficace en raison de problèmes de colmatage des membranes de filtration. Une poursuite civile de 23 millions $ a été intentée par la Ville contre l'entrepreneur général, la firme d'ingénierie qui a conçu les plans de l'usine et le fournisseur de la technologie de filtration membranaire.

Le premier ministre François Legault a plusieurs fois répété que le gouvernement pourrait soutenir financièrement la Ville de Shawinigan.