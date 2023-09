Les Cowboys Fringants annulent tous leurs spectacles prévus cet automne

Les Cowboys Fringants ont annulé tous les spectacles qu’ils avaient au calendrier cet automne, en raison des traitements contre le cancer que doit suivre le chanteur Karl Tremblay. « J’ai décidé de vous écouter et de m’écouter aussi, de prendre un break », a-t-il expliqué sur Instagram mercredi.

[J’ai reçu] beaucoup de messages qui disaient "prends soin de toi Karl, prends un break, occupe-toi de ta santé et de ta famille" , explique le chanteur, qui a annoncé en juillet 2022 avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate deux ans plus tôt.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

J’ai décidé de vous écouter et de m’écouter aussi, de prendre un break. Donc on va annuler nos spectacles de l’automne pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique et mentale, pour essayer de revenir encore en plus grande forme et avec plus d’énergie.

Karl Tremblay a poursuivi en expliquant que les spectacles des Cowboys Fringants étaient exigeants, alors que le groupe aime quand les choses bougent sur scène. Je vais aller remettre un peu de jus dans la tank, comme on dit, et donner la chance aux traitements de faire leur effet , a-t-il illustré.

Selon le site du groupe, les Cowboys Fringants avaient encore trois concerts au Québec avant Noël, soit le 30 septembre à Joliette, le 20 octobre à Sherbrooke et le 15 décembre à Saint-Eustache; concerts qui sont tous annulés.

Karl Tremblay a aussi annoncé le report de la tournée européenne du groupe, qui devait le mener dans six villes françaises du 2 au 10 novembre.