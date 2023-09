Pensionnats pour Autochtones : T.-N.-L. présentera ses excuses au NunatuKavut

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, présentera ses excuses aux survivants des pensionnats pour autochtones, selon le conseil communautaire du NunatuKavut.

L’événement, annoncé sur Facebook (Nouvelle fenêtre), a été promis par l’ex-premier ministre Dwight Ball en 2017. Il aura lieu vendredi, soit la veille de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au centre récréatif de Cartwright.

Ouvrir en mode plein écran Dwight Ball avait promis des excuses du gouvernement provincial en 2017. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Selon nos informations, le premier ministre s’adressera aux membres du NunatuKavut seulement. Pour le moment, il n'est pas clair si Andrew Furey compte présenter ultérieurement ses excuses aux membres de la Nation innue et du Nunatsiavut.

Justin Trudeau a présenté ses excuses en 2017

En 2017, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a présenté au nom du gouvernement fédéral des excuses aux survivants du NunatuKavut, mais aussi aux Innus et aux Inuit du Nunatsiavut, qui ont subi des sévices sexuels, physiques et psychologiques dans les pensionnats.

Plusieurs groupes et communautés autochtones réclament des excuses auprès du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour le rôle qu’il a joué dans la création et la gestion des pensionnats avant et après la Confédération avec le Canada, en 1949.

Le conseil du NunatuKavut représente environ 6000 Inuit du centre et du sud du Labrador, mais la Nation innue du Labrador et Inuit Tapiriit Kanatami, l’organisation regroupant les gouvernements inuit du Canada, nient l'existence d’une région inuit dans le sud du territoire.

Les Innus ont rejeté les excuses de Justin Trudeau, en 2017, parce que le premier ministre n’a pas fait mention des abus subis par les enfants innus dans d’autres institutions, dont les orphelinats.

Radio-Canada a demandé des entrevues au conseil communautaire du NunatuKavut, au gouvernement du Nunatsiavut, à la Nation innue et au gouvernement provincial mais n'a pas eu de retour de leur part au moment de la publication de cet article.