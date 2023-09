Rimouski accueillera une compétition nationale en patinage de vitesse

Le club les Cyclones de Rimouski sera l'hôte des Championnats canadiens jeunesse en patinage de vitesse courte piste en mars 2024.

Les Cyclones viennent d'obtenir le feu vert de Patinage de vitesse Canada pour organiser cette compétition qui se déroulera sur la patinoire de dimension olympique du Complexe sportif Desjardins.

La direction des Cyclones de Rimouski a déposé sa candidature au printemps dernier.

La tenue de championnats canadiens dans le Bas-Saint-Laurent demeure plutôt rare. En patinage de vitesse courte piste, Rivière-du-Loup avait accueilli un championnat de l'Est du Canada en mars 2014 pour des athlètes de 11 à 15 ans.

Il y a un aspect intéressant on trouve pour les jeunes de pouvoir participer à des compétitions chez eux , explique la coordonnatrice du club et entraîneuse Geneviève Sirois. Il y a un aspect intéressant aussi souvent pour les parents qui sont heureux d'épargner des week-ends de voyages et d'hôtels , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La compétition se tiendra au Complexe sportif Desjardins de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Bériau

Les jeunes athlètes ciblés par le Championnat canadien sont âgés de 11, 12 et 13 ans et proviennent de partout au Canada.

Environ 150 athlètes participeront à la compétition qui se tiendra les 29, 30 et 31 mars 2024.

D'après les informations de René Levesque