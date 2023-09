Julien Lacroix annonce son prochain spectacle d’humour

L’humoriste Julien Lacroix a annoncé la sortie de son deuxième spectacle d’humour, mercredi matin, sur ses réseaux sociaux.

Il exprime avoir pris la décision de remonter sur scène parce que le public est au rendez-vous. « Vous êtes plus de 10 000 personnes à avoir assisté – dans les salles les plus obscures du Québec – à ce qui était au départ une soirée questions/réponses, qui s’est tranquillement transformée en rodage de spectacle », écrit-il sur Facebook et Instagram.

L’artiste confirme être sobre depuis trois ans et s’être inspiré de cette sobriété pour la création des prochaines blagues. La pandémie et la paternité ont également stimulé sa plume, explique-t-il.

Julien Lacroix avait été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles dans un article du quotidien Le Devoir en juillet 2020. Six mois plus tard, il avait affirmé être un alcoolique en réhabilitation. Un reportage publié dans La Presse en novembre dernier donnait à nouveau la parole aux présumées victimes. Certaines regrettaient alors leur dénonciation.

Le spectacle sera « une ode au temps qui scrute parfois le passé, mais qui est décidément tournée vers l'avenir », conclut l’humoriste qui dit avoir très hâte de retrouver son public.

Le spectacle Le temps au temps fera le tour de la province en commençant par la ville de Québec les 6 et 7 octobre.