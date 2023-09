À nouveau des voix contre l’emploi d'herbicides sur le chemin de fer

Une demi-douzaine de citoyens se sont présentés mardi soir à la séance du conseil de la MRC de Bonaventure, à Saint-Siméon, pour exiger une fois de plus l'arrêt d'épandage d'herbicides sur la voie ferrée gaspésienne.

Ces citoyens, notamment des membres du groupe Environnement vert plus, ont partagé leurs préoccupations quant aux impacts que peuvent avoir ces produits sur la santé humaine et les écosystèmes.

Les volumes d’herbicides ont beau ne pas être très importants, mais on traverse un paquet de milieux de vie avec ça. La voie ferrée traverse les villages.

Je ne sais pas quand va passer le wagon pour faire les épandages d’herbicides et je crains pour la santé de mes enfants , a affirmé une résidente de Maria et mère de trois enfants, Marie-Josée Racine.

Marie-Josée Racine, qui réside près de la voie ferrée, raconte avoir demandé à ses enfants de rentrer dans la maison lors du passage des équipements procédant à l'épandage d'herbicides.

Les citoyens, qui s'étaient déplacés, mardi soir, réclament des solutions de rechange aux herbicides pour contrôler la végétation sur le chemin de fer.

Il y a quand même beaucoup de recherches qui se sont faites à ce sujet-là et ça serait un bon moment de se mettre à jour pour voir s’il y a de nouvelles possibilités , a lancé Rose-Hélène Tremblay.

On est en 2023, au niveau de l’environnement, ça devient une priorité majeure, il me semble que la MRC devrait prendre des initiatives à cet effet.

Un petit groupe de citoyens ont assisté à la rencontre de la MRC de Bonaventure afin de poser des questions aux élus.

Le porte-parole d’Environnement vert plus, Pascal Bergeron, estime que l’utilisation de la vapeur d’eau pour éradiquer les mauvaises herbes est une solution utilisée ailleurs.

L’eau bouillante neutralise toute la végétation, aucun végétal ne survit à ça , affirme-t-il. En Europe, il y a d’autres méthodes que les herbicides qui sont utilisées sur la voie ferrée.

Le porte-parole d'Environnement vert plus a indiqué qu'il existe des méthodes éprouvées ailleurs dans le monde pour tuer les mauvaises herbes, dont la vapeur d'eau.

La MRC de Bonaventure n’applique pas sa propre règlementation

La MRC de Bonaventure dispose d’un règlement qui interdit l'épandage d'herbicide sur le chemin de fer, mais elle ne l'applique pas, faute de solution de rechange, a admis le préfet de la MRC , Éric Dubé.

Les citoyens ont à maintes reprises dénoncé le conflit d'intérêts d’Éric Dubé dans le dossier, car l’élu est aussi président de la Société du chemin de fer la Gaspésie (SCFG).

Votre rôle est un peu délicat , a affirmé Rose-Hélène Tremblay en remettant du même souffle en cause la crédibilité d’Éric Dubé.

Éric Dubé a lui-même reconnu que son double chapeau pouvait porter à confusion, mais que ces deux rôles étaient difficilement dissociables.

Pas de solution alternative selon Éric Dubé

Éric Dubé a martelé durant toute la soirée que la Société de chemin de fer de la Gaspésie ne dispose pas actuellement de solution de rechange aux herbicides qui soient économiquement viables.

Je pourrais ben dire que je vais faire venir 500 travailleurs étrangers qui vont désherber le chemin de fer à la main, mais ça n’arrivera pas pour des raisons économiques.

On a réduit nos volumes d’épandage de moitié en 10 ans, on comprend l’enjeu environnemental, mais on respecte aussi la règlementation en matière d’utilisation des herbicides , précise M. Dubé.

Le maire de Saint-Godefroi, Gérard L'Italien, estime que la question de l'utilisation des pesticides dépasse la portée de la MRC de Bonaventure.

Le maire de Saint-Godefroi, Gérard L’Italien, a pris la parole pour signifier que le débat sur l’utilisation des herbicides devait se faire au-delà des instances de la MRC . Il faut aller beaucoup plus loin que les MRC, il faut aller au provincial et au fédéral , croit-il.

Il faut qu’il y ait de la pression qui soit mise par nos élus pour faire remonter la question à Québec et à Ottawa et qu’on change les pratiques, autant sur la voie ferrée qu’en milieu agricole , estime pour sa part Pascal Bergeron.

L'erreur de l'eau salée

Éric Dubé a rappelé qu'il y a une dizaine d'années, l'utilisation d'eau salée pour contrôler les mauvaises herbes avait causé la corrosion du rail et contribué à la suspension du service de VIA Rail.

Cette solution avait été testée après que la MRC de Rocher-Percé, qui interdit l’épandage d’herbicides sur ton territoire, eut mis à l’amende la Société de chemin de fer de la Gaspésie à deux reprises.

Éric Dubé a répété que la Société de chemin de fer n'avait pas de solution de rechange, économique viable, à l'utilisation des herbicides pour éradiquer la végétation indésirable sur le chemin de fer.

Ce n’est pas parce qu’on a utilisé un procédé une fois qui n’a pas fonctionné qu’il n’y a rien d’autre qui fonctionne , renchérit Pascal Bergeron.

Éric Dubé souligne toutefois que les moyens de la Société de chemin de fer pour explorer d’autres avenues sont limités.

On ne peut pas se permettre que ce soit nous autres qui fassions ce développement-là, je n’ai pas les ressources, je n’ai pas les moyens techniques ni humains , indique le préfet et président de la société ferroviaire.

C’est un enjeu de sécurité pour nos employés, pour les citoyens, personne ne veut qu’un train déraille.

Une des premières choses que le MTQ m’a fait signer et promettre en 2014, quand je suis arrivée à la présidence de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, c’est qu’on n’irait plus jamais à l’encontre des mesures de sécurité nécessaires au bon fonctionnement du chemin de fer , mentionne Éric Dubé.