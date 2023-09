Le programme Agir tôt vise à détecter rapidement des retards de développement chez l'enfant et à orienter ce dernier vers les ressources appropriées. L'accès à des services spécialisés rencontre toutefois plusieurs défis sur la Côte-Nord en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

On est le premier jalon de la réussite éducative, observe Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, lors de son passage à l'émission Bonjour la Côte mercredi. En principe, on est fondamentalement convaincus des avantages d’Agir tôt.

Cependant, sans les ressources nécessaires, l’enfant est laissé à lui-même, selon Mme Lavigne. C'est pourquoi cette dernière milite pour que tous les membres de la société s'impliquent dans l'objectif de l’égalité des chances.

Odette Lavigne a pu constater personnellement les ratés du système. Sa propre fille, âgée de trois ans, a fait l’objet d’observations de la part de son éducatrice qui l’ont menée vers les services d’une orthophoniste.

Mais pour obtenir une consultation avec la professionnelle, Mme Lavigne a dû aller à l’extérieur de la région, en raison de l’attente interminable pour obtenir des services spécialisés.

Selon elle, la pénurie de personnel empêche d'appliquer efficacement le programme dans les centres de la petite enfance (CPE).

On est en mesure d’ouvrir la conversation avec les parents, de les questionner et d’émettre des recommandations pour obtenir un diagnostic par un professionnel.

Dès qu'une éducatrice a une inquiétude à propos d'un enfant, elle peut le référer au CLSC où, par le biais d'un questionnaire sur la plateforme d'Agir tôt, il est dépisté puis dirigé rapidement vers le bon professionnel.

Sur la Côte-Nord, 161 enfants ont été dépistés grâce au programme.

Plus on parle tôt du problème, plus on le règle rapidement.