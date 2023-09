Les auxiliaires d’enseignement de l’Université Simon Fraser prévoient une grève dès jeudi

Les membres du Syndicat du personnel de soutien à l'enseignement de l'Université Simon Fraser (SFU) prévoient un arrêt de travail indéfini à partir du 28 septembre jusqu'à ce qu'un accord de principe soit conclu.

Ce syndicat compte près de 1600 membres, dont des personnes qui enseignent et font de la recherche à SFU sans être membres du corps professoral et d’autres qui travaillent comme auxiliaires d'enseignement, instructeurs à temps partiel et assistants de recherche.

Dalton Kamish, porte-parole du syndicat et auxiliaire d'enseignement en communication, indique que cette décision intervient après 19 mois d'échec des négociations collectives.

La dernière convention collective du syndicat a expiré le 30 avril 2022.

Nous avons eu 41 séances de négociation [...]. L'employeur n'est toujours pas disposé à négocier véritablement avec nous sur nos questions fondamentales et nous devons donc prendre des mesures plus sérieuses , déclare Dalton Kamish.

Potentielle grève dès jeudi

Selon Dalton Kamish, à partir de jeudi matin, les membres du syndicat cesseront tout travail, y compris les travaux dirigés, les cours magistraux et les évaluations. Le syndicat prévoit organiser un piquet de grève dans les campus de l'université, en commençant par Burnaby, jeudi à 7 heures.

Il indique que le syndicat a trois revendications principales : l'augmentation des salaires pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, l'arrêt du travail non rémunéré ou ce qu’il appelle le vol de salaire , et l'accès à un fonds de pension pour les chargés de cours et les chargés de programme.

Malheureusement, pour la plupart des gens, le salaire moyen des auxiliaires d'enseignement à SFU est de 17 dollars de l'heure après avoir payé les frais de scolarité, ce qui est insuffisant pour vivre dans un endroit comme Vancouver , explique Dalton Kamish.

En ce qui concerne le travail non rémunéré, Dalton Kamish explique que les assistants d'enseignement sont payés de la même manière qu’ils soient affectés à une classe de cinq ou de 500 étudiants. Ces 495 étudiants supplémentaires vont générer une énorme quantité de travail en plus des cinq étudiants initiaux [et] vous n'êtes pas mieux payé pour cela.

Selon le syndicat, les chargés de cours et les chargés de programme sont des instructeurs qui renouvellent leur demande d'emploi chaque trimestre et qui enseignent une multitude de matières. Dalton Kamish fait remarquer que certains de ces enseignants travaillent à l'université depuis 20 à 30 ans sans bénéficier d'un fonds de pension.

Le Syndicat du personnel de soutien à l'enseignement de SFU prévoit débuter le piquet de grève jeudi à 7 heures au campus de Burnaby.

Conflit de travail depuis mars

En mars, 94 % des membres du Syndicat du personnel de soutien à l'enseignement de SFU ont voté en faveur d'une grève.

Dalton Kamish explique que les membres du syndicat ont fait du piquetage au cours de l'été, y compris un arrêt de travail sur tout le campus.

À la suite de cette action, SFU a accepté d'augmenter la couverture en santé mentale à 2000 dollars dans le cadre de l'assurance-maladie complémentaire des membres.

Bien que le syndicat soit retourné à la table des négociations au cours des dernières semaines, Dalton Kamish indique qu'il n'est toujours pas satisfait de la réponse de l'université à des questions clés.

Il précise que les membres du syndicat sont pour la plupart des étudiants diplômés, qui doivent concilier leurs études universitaires avec un soutien à l'enseignement, et qui ont souvent un emploi supplémentaire pour joindre les deux bouts.

Dans un communiqué, l’administration de SFU indique qu'elle travaille à un règlement négocié du conflit de travail et qu'elle a offert au syndicat les augmentations salariales générales maximales permises en vertu du mandat de redressement partagé de la province .

Nous nous concentrons sur la réussite universitaire de nos étudiants, sur le soutien de notre faculté et de notre personnel exceptionnels, et sur le développement d'un environnement de recherche prospère et de classe mondiale , dit le communiqué.

Avec les informations d'Arrthy Thayaparan