80 000 nouveaux logements à construire d’ici 2040 à Québec

L'administration Marchand accélère le pas et souhaite doubler les mises en chantier pour répondre à la demande, à raison de 5000 nouvelles unités par année. Elle compte investir 605 millions de dollars au cours des trois prochaines années seulement.

C'est une vaste offensive que lance la Ville de Québec qui propose un changement de posture en matière d'habitation. La pénurie de logements, l'augmentation des prix des loyers et la chute des mises en chantier compromettent l'équilibre dans le marché. La Ville prévoit également une migration forte au cours des années à venir avec l'arrivée d'immigrants, de travailleurs temporaires et de réfugiés.

La Ville va créer des opportunités pour favoriser les investissements en logements, tous types de logements confondus. Le directeur de section, service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement, Alexandre Armstrong, promet de réduire les contraintes et de créer des incitatifs pour encourager les projets. La Ville ne veut plus laisser le marché dicter l'offre en logement .

La Ville va agir sur tous les fronts. Les permis seront délivrés dans un processus plus simple et les zonages pourront être ajustés afin de permettre plus de densification. La Ville entend également taxer les terrains vacants et les grands stationnements. Elle va abolir l'exigence minimale de stationnement pour les projets de construction, particulièrement le long des axes desservis par le transport en commun.

Elle va permettre de la densification douce en permettant l'érection de mini-maison ou l'ajout d'un deuxième logement, par exemple lors de la conversion d'un garage ou d'un sous-sol. Elle va également modifier certaines dispositions de son programme Accès Famille pour permettre à une jeune famille d'acheter une première maison, sans que ce soit une construction neuve.

Elle souhaite également limiter l'hébergement touristique en limitant le nombre de zones où ce sera permis.

Cible maintenue

Pour le logement social et abordable, elle veut élargir le territoire pour exercer son droit de préemption et acquérir des terrains pour des nouveaux projets. Elle souhaite retirer du marché spéculatif 50 logements par année. L'objectif ici est de s'assurer que les logements abordables le demeurent en évitant les rénovictions.

La cible de construire 500 logements social et abordable par année est maintenu. La Ville souhaite que 20 % des nouveaux logements servent à aider les clientèles particulières comme les itinérants, les jeunes ou les personnes handicapées.

Pour y arriver, la Ville demande à la Société d'habitation du Québec de la désigner comme mandataire des projets sur son territoire pour mieux coordonner l'offre et la demande. Dans la dernière année, 10 projets de logements abordables qui ont été soumis à la deuxième mouture du programme habitation abordable Québec (PHAQ) ont reçu le soutien de la Ville de Québec.

Pour la première fois, un moratoire a été instauré, à la grandeur du territoire municipal, pour empêcher les conversions de logements en condos. Le taux d'inoccupation est sous la barre des 3 % partout sur le territoire de la Ville de Québec.

Financement

La Ville devra compter sur l'appui financier de ses partenaires. Elle compte investir 605 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Elle demande l'aide du gouvernement provincial pour payer 50 % de la facture. Ce montant ira essentiellement à des projets de logements social et abordable. La mise à jour économique promise par le ministre des Finances, Éric Girard, à l'automne, devrait donner un signal de l'intérêt du gouvernement à participer au plan d'action de l'administration Marchand.

La Ville souhaite également recevoir un coup de pouce d'Ottawa. Des projets totalisant 110 millions de dollars ont été soumis au Fonds pour accélérer la construction de logements.