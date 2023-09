Minute Pizza veut conquérir le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec ses distributeurs

Neuf machines distributrices de l’entreprise Minute Pizza ont été installées récemment à différents endroits à Saguenay. Le nouveau concept suscite un engouement surprenant.

Les machines, principalement situées à l’extérieur de stations-services, contiennent environ 70 pizzas congelées. Lorsqu’un client en fait la demande, un robot met la pizza pendant trois minutes dans le four ultra-performant, la replace dans sa boîte et la remet au consommateur. Celui-ci fait son paiement à l’aide d’une carte de crédit ou de débit.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, l’un des deux actionnaires de Minute Pizza, Sébastien Manseau, a expliqué avoir adapté un concept qui existe déjà en Europe.

J’ai pris les caissons et l’électronique qui existaient déjà en Chine, mais toute la robotique a été fabriquée en Allemagne. On a fait adapter tout ça pour les produits et l’hiver québécois.

Sept variétés de pizzas sont disponibles dans chaque machine. L’entrepreneur assure qu’une rotation est exercée pour assurer la qualité des produits et que la machine est nettoyée tous les jours. Les pizzas non vendues après sept jours sont retirées et jetées.

L’entreprise de Trois-Rivières affirme être en hyper-croissance depuis l’apparition de ses premières machines en février. Actuellement, on a au-dessus de 20 demandes par jour de commerçants de partout, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et même des États-Unis , indique M. Mansereau.

Les machines distributrices installées à Saguenay seront en service à partir de la semaine prochaine.