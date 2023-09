Le Nouveau-Brunswick fait face à une recrudescence du taux de contamination à la COVID-19.

Le dernier rapport du gouvernement du Nouveau-Brunswick fait état de 187 cas confirmés et 77 hospitalisations du 3 au 16 septembre. Il y a eu quatre décès pendant cette période.

Le pourcentage de positivité est demeuré stable. Au total, 25 éclosions confirmées en laboratoire ont été déclarées.

La semaine d'avant, on notait 95 cas confirmés, 44 hospitalisations, mais aucun décès liées à la COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Richard Garceau est microbiologiste-infectiologue au CHU Dumont. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il y a de la COVID-19 partout dans la province, plus à certains endroits que d'autres. Ce n’est pas le niveau qu’on a déjà eu quand on était dans les grandes vagues de la pandémie. On a aussi eu à détecter l'influenza dans les eaux usées , a déclaré le Dr Richard Garceau, microbiologiste-infectiologue au CHU Dumont, en entrevue à La matinale.

Le Nouveau-Brunswick n'a pour l'instant dévoilé aucune stratégie de vaccination automnale, contrairement à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ouvrir en mode plein écran Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université de Montréal Photo : Radio-Canada

Selon Benoît Barbeau, professeur de virologie au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal, il serait idéal qu'une campagne pour la COVID-19 utilise le nouveau vaccin autorisé contre le virus de la COVID- 19.

Celui-ci est mieux adapté contre le virus et les sous variants BX qui circulent , explique Benoît Barbeau.

Recommandations pour se protéger de la COVID-19 Faites au moins deux tests antigéniques pour évaluer la probabilité d'infection si vous sentez des problèmes au niveau respiratoire;

Portez un masque de bonne qualité qui couvre le mieux le visage dans les lieux publics;

Les personnes âgées, celles qui ont des antécédents médicaux importants ou celles dont le système immunitaire est moins efficace sont encouragées à se faire vacciner;

Les personnes qui n’ont jamais été vaccinées doivent recevoir deux premières doses de vaccin avant la dose de rappel.

Avec les informations de Margaud Castadère, du Téléjournal Acadie, de l'Heure de Pointe et de La Matinale