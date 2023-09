Le chef de la FSIN aurait dû être disqualifié des élections de 2021, selon des critiques

Le chef actuel de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), Bobby Cameron, n'aurait pas dû pouvoir se présenter aux dernières élections de l'organisation en 2021, selon des représentants autochtones.

En obtenant plus de 75 % des suffrages exprimés, Bobby Cameron a été réélu pour un troisième mandat à la chefferie de cette organisation qui représente 74 Premières Nations en Saskatchewan.

Or, CBC /Radio-Canada a obtenu des documents décrivant le casier judiciaire du chef. Selon eux, il a été condamné en 1993 pour introduction par effraction et vol. Conformément aux dispositions réglementaires en matière électorale de la FSIN , les individus ayant été condamnés pour vol ne sont pas éligibles à se porter candidats lors des élections.

Une personne est inéligible en tant que candidat à un poste de direction si elle a été condamnée pour fraude, vol ou abus de confiance , stipule l'article 44 (b) de la loi.

La directrice générale des élections de la FSIN en 2021, Myrna O'Soup-Bushie, affirme qu'elle a tenté d'aborder cette question avant le vote. « Je me suis dit "Il reste deux semaines avant l'élection, est-ce que je peux rectifier tout ça? Je suis la directrice des élections, je devrais en être capable" », soutient-elle.

Cependant, elle affirme avoir rencontré des obstacles entravant sa prise de parole et qu'il lui a été conseillé de « ne pas approfondir cette affaire ». Myrna O'Soup-Bushie affirme qu'à l'époque, elle s'est sentie obligée de garder le silence en raison d'une entente de confidentialité.

La plupart de ces informations, dont le casier judiciaire de Bobby Cameron, ont été rendues publiques en raison d'une action en justice contre l'ancienne directrice des élections. Elle a été initiée par la FSIN et d'autres fonctionnaires de l’organisation, dont l’ancienne directrice générale, Dawn Walker.

Publicité

Ces derniers allèguent que Mme O'Soup-Bushie a enfreint son contrat et porté atteinte à leur réputation en communiquant avec des chefs et d'autres parties concernant des allégations d'irrégularités électorales présumées.

Un procès en cours

Le mois dernier, Myrna O'Soup-Bushie a déposé sa défense à la Cour du Banc du Roi à Saskatoon. Dans ce document, elle explique qu'elle a été nommée au sein d'un comité chargé de déterminer l'éligibilité des candidats à l'automne 2021.

Myrna O'Soup-Bushie raconte que le comité a disqualifié quatre candidats en raison de leur casier judiciaire, dont l'un des rivaux de Bobby Cameron.

Elle souligne que ce dernier avait bien fourni les documents relatifs à ses condamnations dans son dossier de candidature, mais qu'elle s'en ai remise à l'avocat du comité pour examiner les vérifications du casier judiciaire.

À deux semaines du vote, un autre avocat a été chargé de réexaminer les candidatures. [L'avocat] m'a dit que le conseiller juridique avait commis une erreur. Il m'a dit que Bobby Cameron n'aurait pas dû être retenu , se affirme Mme O'Soup-Bushie.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor A Bothorel

Le document énumérant les condamnations de Bobby Cameron en 1993 pour introduction par effraction et vol n'est pas inclus dans le procès, mais CBC /Radio-Canada l'a obtenu par d'autres sources.

Publicité

CAMERON, ROBERT KEITH. 1993-03-31. BE & THEFT [Introduction par effraction et vol, NDLR]. NORTH BATTLEFORD , indique un formulaire lié à l'affaire.

Selon ce dernier, Bobby Cameron a été condamné à 25 heures de travaux d'intérêt général, à un dédommagement non précisé et à une période de probation de six mois. Tous ces détails ont été confirmés par un membre du personnel du palais de justice provincial de North Battleford.

Ni Bobby Cameron ni Dawn Walker n'ont pas répondu aux demandes d’entrevue envoyées par message texte, courriel et téléphone par CBC /Radio-Canada.

Un processus remis en question

CBC /Radio-Canada a également examiné des courriels internes, des déclarations sous serment, des poursuites judiciaires et d'autres documents alléguant des manipulations de vote, des conflits d'intérêts et d'autres irrégularités dans les courses pour élire Bobby Cameron et quatre vice-présidents de la FSIN .

L'ancien président de la Commission de gouvernance autochtone de la FSIN , Cadmus Delorme, déclare qu'il avait des inquiétudes concernant des anomalies électorales.

Je crois que Mme O'Soup-Bushie devrait être traitée avec plus de respect et d'équité. Elle est neutre. C'est une fonctionnaire électorale , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, était à la tête de la Commission de gouvernance autochtone de la FSIN lors de l'élection de 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Pour l'ancien chef de la Première Nation Flying Dust, Bob Merasty, la dernière élection de la FSIN était corrompue . M. Merasty est arrivé en deuxième place lors de l'élection de 2021.

Cette élection a été contrôlée par certaines personnes qui voulaient s'assurer qu'elles puissent conserver leurs emplois et leurs salaires.

Ouvrir en mode plein écran Pour l'ancien chef de la Première Nation Flying Dust, Bob Merasty, la dernière élection de la FSIN « était corrompue ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jason Warick

Il affirme également avoir été témoin d'une multitude d'autres violations des règles de la campagne électorale.

Je pense que les gens sont fatigués de ce qui se passe. Cela ne peut plus durer. Je pense que nous devons nous rassembler et dire qu'il est temps de changer. Il est temps de revenir à ce qu'était la FSIN , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jason Warick