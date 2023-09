Un homme originaire du Penjab aurait eu des liens avec la criminalité en Inde avant d’être assassiné à Winnipeg mercredi dernier. Il était notamment accusé d'extorsion et de fournir de l'argent à des organisations criminelles, selon les autorités indiennes.

Selon le directeur général de l’Institute for Conflict Management à New Delhi, Ajai Sahni, il se faisait également appeler Sukha Duneke et était connu comme un criminel en Inde puisqu'il aurait organisé des actions contre des membres de gangs rivaux dans ce pays.

Il dispose d’un réseau au Penjab qui exécute des assassinats pour de l’argent ou d’autres motifs , déclare Ajai Sahni, dont l’institut étudie les questions de sécurité en Asie du sud.

Sukhdool Singh Gill figurait la semaine dernière sur une liste de personnes recherchées publiée par la National Investigation Agency, une agence indienne spécialisée en lutte au terrorisme. Des rapports de police indiens que CBC /Radio-Canada a traduits suggèrent qu'il faisait partie du gang Bambiha.

La police indienne soutient qu’alors qu’il était au Canada, Sukhdool Singh Gill a aidé un gang en Inde à commettre des vols, selon un rapport déposé en novembre 2020, selon un informateur dont les informations ont été qualifiées de concrètes et dignes de confiance .

Il leur fournit de l’argent pour acheter des armes (armes, munitions) et des endroits où se cacher.

Selon la police du district de Moga, Sukhdool Singh Gill avait quitté l’Inde en 2017 avec un passeport obtenu grâce à l’aide de policiers.

Dix-huit affaires criminelles sont potentiellement liées à lui. Les registres des tribunaux indiens indiquent que neuf de ces affaires sont ouvertes et en cours d’enquête ou de procès . Il a été condamné en lien avec une seule de ces affaires pour l’instant.

Sukdhool Singh Gill a eu des conflits avec plusieurs autres gangs, des gangs basés en Inde et au Canada , note Ajai Sahni.

Un rapport de police liait son nom à l’affaire de l’assassinat de Sandeep Singh Sandhu, un athlète britannique, dans le district de Jalandhar, au Penjab en mars 2022.

Selon Ajai Sahni, la mort de Sundhook Singh Gill est un signe que les activités des gangs en Inde s’étendent au Canada.

Le Canada commence à payer le prix au niveaux des criminels, l’activité des criminels originaires du Penjab au Canada aujourd’hui.

Retour sur l'affaire

Sukhdool Singh Hill a été retrouvé mort à son domicile de Hazelton Drive mercredi dernier.

Sammer Singh, un voisin vivant avec plusieurs colocataires, était chez eux mercredi matin et a été réveillé par la police.

Nous avons entendu la police faire irruption dans notre maison et ils nous ont arrêtés , explique Sammer Singh. Nous dormions à l’intérieur, ils nous ont attrapés et nous ont posé des questions, comme "Avez-vous entendu des coups de feu ?" Nous n’avons rien entendu.

Sammer Singh témoigne avoir vu plusieurs voitures de luxe stationnées au domicile de la victime.

Ouvrir en mode plein écran Des trous visibles à l'extérieur du domicile où Sukhdool Singh Gill a été assassiné. Personne n'a entendu de coups de feu et aucune arrestation n'a été faite pour l'instant, selon la police. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

La porte-parole du Service de police de Winnipeg, Danni McKinnon, explique que Sammer Singh et ses voisins ont été mis en détention pour raisons de sécurité.

Elle note que Sukhdool Singh Hill n’a pas encore été lié à des activités criminelles, mais que les autorités explore cette piste.

Aucune arrestation n'a été faite pour l'instant, d'après la police.

Avec les informations de Josh Crabb