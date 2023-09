5 questions pour tout savoir sur la COVID-19 à l’Î.-P-É. en prévision de l'automne

La médecin-hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Heather Morrison, a répondu mardi aux questions de Radio-Canada concernant la campagne de vaccination qui s'amorce. Le vaccin contre la grippe est disponible dès mercredi, celui contre la COVID-19, adapté aux derniers variants, le sera la semaine prochaine.

Les deux vaccins sont recommandés pour toute la population. Concernant celui sur la COVID-19, le nombre de doses déjà reçues importe peu. Les personnes pour qui la dernière dose ou la dernière infection remonte à plus de six mois devraient se faire vacciner.

Quelle est la situation de la COVID-19 à l'Île-du-Prince-Édouard?

Ce n'est vraiment pas parti, ça existe toujours, il y a toujours un bruit de fond. On a trois personnes en moyenne à l'hôpital cette semaine. On n'a pas un grand signal aux eaux usées, mais on a aussi un certain nombre de personnes qui ont eu une prescription pour le Paxlovid – un médicament qui vise à réduire la gravité des symptômes de la COVID-19 chez les personnes à risque de développer des complications sérieuses – alors toutes ces choses indiquent qu'il y a encore la COVID-19 qui circule.

On continue de compter. Dans les autres provinces, ça augmente un peu plus. On n'a pas la grippe ici encore, on n'a pas là le VRS [virus respiratoire syncytial], mais ça va arriver.

On pense que pendant l'automne, cet hiver, le nombre de cas va augmenter. Alors si vous pouvez réduire le risque d'être à l'hôpital ou avoir des complications, c'est une bonne idée de penser à prendre les vaccins.

On entend de plus en plus parler de fatigue vaccinale*. Comment contrer ce phénomène?

Je comprends cette fatigue, parce qu'un grand nombre d'insulaires ont reçu beaucoup de vaccins. On en a tellement parlé. Alors je comprends cette Impression d'être trop vacciné, vraiment, mais on sait que ça va réduire les risques. Alors je pense que c'est une occasion cet automne d'en parler encore avec votre médecin, avec les pharmaciens, d'encourager les gens à prendre soin d'eux et leur communauté en réduisant leur risque d'être très malade.

Je pense que c'est du travail de réduire cette fatigue et que c'est aussi important de faciliter l'accès, d'essayer de rendre ça plus facile pour les gens. Ça ne coûte rien, on peut avoir les vaccins dans les pharmacies, avec les infirmières de santé publique, chez le médecin.

Et puis si vous voulez vous pouvez recevoir les deux vaccins dans la même journée, un dans un bras et l'autre dans l'autre.

* Selon une enquête menée par Abacus Data pour le compte de l'Association des pharmaciens du Canada, quatre Canadiens de l'Atlantique sur dix (38 %) déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de se faire vacciner contre la grippe cette année.

Pensez-vous qu'on aura un jour un vaccin unique combiné pour la grippe et la COVID-19?

Je pense que ce serait plus facile pour tout le monde. On n'en est pas encore là, mais j'espère que ça arrivera un jour. À ce jour, les vaccins sont produits d'une façon assez différente, mais peut-être qu'un jour on les mettra tous ensemble.

Vous dites que les cas vont augmenter cet automne et cet hiver, après un été assez calme. Est-ce que la COVID-19 devient une maladie saisonnière, comme la grippe?

La saisonnalité de la COVID-19 n'est pas vraiment déterminée, mais on pense que ça va peut-être arriver. On n'en est pas encore là parce qu'on a eu un peu de COVID-19 qui circule. On va voir si ça va être comme la grippe, qui est plutôt vraiment saisonnière.

Vous alertez aussi sur la recrudescence attendu cet hiver du virus respiratoire syncytial. Aura-t-on un jour un vaccin pour ce virus?

On commence à parler de ce vaccin, mais on n'a pas un programme ici à l'Île-du-Prince-Édouard. On attend, avec les autres provinces, les recommandations nationales du Comité consultatif national de l'immunisation. On ne les a pas encore eues, mais on va en parler plus de ce vaccin. Et puis c'est possible que ce soit un vaccin pour les adultes et aussi pour les enfants.

Les propos de la Dre Heather Morrison ont été édités pour des raisons de clarté et de concision.