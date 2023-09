Louis Plamondon sera président intérimaire de la Chambre des communes

Le député bloquiste de Bécancour—Nicolet—Saurel, Louis Plamondon, agira comme président intérimaire de la Chambre des communes à compter de mercredi soir jusqu’à l’élection d’un nouveau président, mardi prochain. Celui qui occupait ce poste, Anthony Rota, a démissionné mardi dans la foulée de l’hommage rendu la semaine dernière à un soldat ukrainien qui a combattu aux côtés des nazis, lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les députés fédéraux ont adopté à l’unanimité en soirée une motion présentée par la leader du gouvernement, Karina Gould, à l’effet qu’à l’ajournement des travaux mercredi, le doyen de la Chambre soit réputé élu président intérimaire de la Chambre des communes jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu .

Il est aussi prévu que l’élection d’un nouveau président soit la première affaire à l’ordre du jour le mardi 3 octobre 2023, pourvu que le député de Bécancour—Nicolet—Saurel préside à l’élection à la présidence ou, si le député est absent, l’élection soit présidée par le député suivant qui compte le plus d’années de service ininterrompu et qui est présent.

Louis Plamondon a été élu pour la première fois le 4 septembre 1984 sous la bannière du Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney. Le bloquiste est devenu en 2008, 24 ans après son élection, le doyen de la Chambre des communes, soit le député siégeant depuis le plus longtemps de façon continue. Il est aussi le député francophone qui a siégé le plus longtemps sans interruption depuis 2020.

À titre de doyen, Louis Plamondon agit généralement comme président d’élection lors du choix du président de la Chambre à l'ouverture d'une nouvelle législature.

Les règlements des Communes prévoient qu’en cas de démission du président en cours de législature, la Chambre ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant que le scrutin n’est pas terminé et que le nouveau président n’a pas pris place au fauteuil . Or, comme les vice-présidents actuels sont pressentis pour se présenter à la succession d’Anthony Rota et qu’un d’eux aurait dû présider l’élection, il a été convenu de nommer Louis Plamondon pour l’intérim d’ici l’élection mardi, à la reprise des travaux.

L’homme de 80 ans devra tout de même se présenter au Sénat et rencontrer la gouverneure générale Mary Simon pour officialiser sa position.

Il est toutefois peu probable que le député du Centre-du-Québec préside les travaux sur le fauteuil, comme la période de questions, le breffage sur les mécaniques des procédures et de la fonction pouvant prendre plusieurs jours.

C’est donc le vice-président Chris d’Entremont qui modérera les échanges entre les élus jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Si des documents officiels nécessitaient la signature du président de la Chambre d’ici là, c’est à Louis Plamondon que reviendrait cette responsabilité.