Des millions de dollars ont été octroyés à l'organisme TERFA par Québec pour créer, en plein cœur du haut pays de la Neigette, une attraction touristique de premier plan autour du Canyon des Portes de l'Enfer. Mais la route d'accès principale pour y accéder via Saint-Narcisse-de-Rimouski est dangereuse, selon le maire. La Municipalité veut la céder au ministère des Transports pour qu'il la répare, mais vient d'essuyer un autre refus et réclame maintenant l'aide immédiate de la députée-ministre Maïté Blanchette Vézina.

Pour justifier sa décision, le Ministère argue que le territoire est déjà desservi par une autre route, la 296, via le village de Saint-Guy, dans la MRC des Basques. Pour des raisons d'équité avec les autres municipalités du Québec , le Ministère refuse de prendre en charge un second chemin d'accès.

Toutefois, la très grande majorité des utilisateurs circulent par Saint-Narcisse pour accéder au site. C'est entre 80 et 90 % , précise le directeur de TERFA, Maxime Gendron.

Ouvrir en mode plein écran Le poste d'accueil a été aménagé près de Saint-Narcisse, là où transitent la grande majorité des visiteurs. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, le nouveau poste d'accueil de TERFA a été aménagé à une dizaine de kilomètres seulement du village. C'est aussi à Saint-Narcisse qu'on retrouve l'attraction principale, le Canyon des Portes de l'Enfer, qui a, à elle seule, attiré 30 000 visiteurs en 2021.

En passant par Saint-Guy, il faut compter un bon 45 minutes de routes forestières tortueuses avant d'atteindre le site. Pour des raisons évidentes, rares sont les touristes qui optent pour ce parcours. Néanmoins, pour le ministère des Transports, il s'agit de l'accès principal.

Un bout de rang où transitent plus de 30 000 personnes

Sans surprise, la réponse du Ministère déplaît aux élus de Saint-Narcisse qui demandent à la députée-ministre Maïté Blanchette Vézina de trouver une solution pour que le chemin Duchénier soit sécuritaire. Que ce soit de permettre une exception de la part du MTQ ou de trouver une autre solution, mais il faut qu'il se passe quelque chose , dénonce le maire, Mario Guertin.

Ouvrir en mode plein écran La passerelle du Canyon des portes de l'enfer est haute de 63 mètres et surplombe la rivière Rimouski. Photo : Facebook/ Canyon des postes de l'enfer/FRANCE DUCHESNE

Il s'étonne que malgré les récents investissements du gouvernement pour attirer les touristes dans le haut pays, la question de l'accès n'ait pas été considérée. On dirait que personne ne s'est posé la question à savoir si le chemin avait besoin d'amélioration et comment on allait soutenir la municipalité.

Le chemin ne peut pas être réparé, il est à refaire.

Ouvrir en mode plein écran Mario Guertin, maire de Saint-Narcisse, considère que la route qui mène aux Portes de l'Enfer et au poste d'accueil de TERFA est dangereuse et doit être refaite. Photo : Radio-Canada

Refaire la portion du chemin entre le village et le poste d'accueil pourrait coûter quelques millions de dollars et la municipalité de 1000 personnes n'a pas la capacité de payer la facture.

Un frein au développement

L'état de la route Duchénier est aussi dénoncé par l'organisme TERFA, l'OBNL qui gère le site. Dans un argumentaire déposé au gouvernement l'hiver dernier, l'organisme mentionne que l’amélioration du réseau routier menant aux installations de Terfa servira au développement économique et touristique de toute la région.

L'état de la chaussée limite considérablement la venue de motocyclistes, cyclistes et amateurs de camping, affirme Maxime Gendron. On a le défi d'amener les gens dans le haut pays, de les sortir de la 132, mais là les gens nous disent : ''tabarouette, la route est maganée''.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de Terfa, Maxime Gendron Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Environ 30 000 personnes ont visité le site situé à une trentaine de kilomètres au sud de Rimouski depuis le début de l'année. D'ici 10 ans, le nombre de visiteurs pourrait dépasser les 50 000, estime TERFA.

La ministre responsable de la région, Maïté Blanchette Vézina, n'était pas disponible pour commenter. Par écrit, elle s'est cependant engagée à rencontrer les élus sous peu. Nous sommes en contact à la fois avec la municipalité et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin de planifier une rencontre à court terme. Entre-temps, elle invite la municipalité à demander de l'aide via le Programme d'aide à la voirie locale.