Des municipalités albertaines réclament plus de techniciens en laboratoire et radiologie

La ville de Sundre, dans le centre de l’Alberta, affirme que la pénurie de techniciens en laboratoire et en radiologie à l’échelle de la province risque de miner l'avenir de leur salle d'urgence.

Le maire de la municipalité située à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Calgary, Richard Warnock, indique que le centre de santé Myron Thompson dépend de technologues spécialisés pour effectuer les tests qui permettent de poser un diagnostic.

Tant que l'Alberta n'aura pas renforcé sa capacité à former ces travailleurs de la santé, le maire affirme que les résidents de Sundre risquent de faire face à des interruptions de service et à des temps d'attente plus longs au centre médical.

Nous voulons que notre salle d’urgence soit ouverte 24 heures sur 24 , explique Richard Warnock. [C’est pourquoi] Sundre tend la main pour obtenir de l’aide afin de faire en sorte que cela se produise.

Ce dernier souhaite mobiliser d'autres municipalités pour exiger des mesures de la part du gouvernement provincial.

L'appel à l'action de Sundre, qui a déjà reçu le soutien de la municipalité voisine d'Olds du comté de Mountain View, fera l’objet de discussions cette semaine lors de la conférence des municipalités de l'Alberta.

L'Association des municipalités rurales de l'Alberta (RMA) s’est également déjà engagée à appuyer la demande de Sundre pour obtenir de l’aide urgente afin d'augmenter le nombre de techniciens de laboratoire et de radiologie.

Le président de l'association, Paul McLauchlin, estime que la pénurie limite les soins de santé des petites villes dans d'autres régions et oblige les personnes blessées à se rendre dans de plus grandes villes pour recevoir les soins nécessaires.

Plusieurs établissements médicaux répartis dans des municipalités albertaines disposent des outils capables d’effectuer des examens radiologiques, souligne Paul McLauchlin.

Mais nous ne sommes pas en mesure d'utiliser ces ressources, même si cela permettrait de soulager la pression qui pèse sur les grandes métropoles , ajoute-t-il.

Un programme de formation en Alberta

L'Institut de technologie du nord de l’Alberta (NAIT) est le seul établissement scolaire de la province à offrir un programme qui combine une technique en laboratoire et en radiologie.

Celui-ci reçoit en moyenne 500 applications chaque année et accueille 40 nouveaux étudiants annuellement au programme, selon RMA .

La solution proposée par la ville de Sundre demande à ce que le programme double le nombre d'étudiants admis, pour le faire passer à 80 par an.

Lorsqu'il n'y a personne de formé, on ne peut pas faire venir quelqu'un , souligne le maire de la municipalité.

Il y a plus de personnes formées dans les grandes villes, ce qui n'est pas le cas chez nous.

La conférence des municipalités de l'Alberta débute mercredi au Centre des congrès d'Edmonton et se poursuit jusqu'à vendredi.

Les élus municipaux voteront sur plus de 20 résolutions présentées par des communautés de la province. Si les fonctionnaires votent en faveur des résolutions, RMA fera pression sur le gouvernement de l'Alberta pour qu'il apporte les changements demandés.

Le président de l'association espère que la proposition de Sundre attirera l'attention du public sur la pénurie de personnel médical auxiliaire qui frappe l'Alberta.

Ouvrir en mode plein écran L'Institut de technologie du nord de l’Alberta accueille 40 nouveaux étudiants annuellement au programme combiné de technicien en laboratoire et en radiologie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Codie McLachlan

Pour sa part, NAIT a fait savoir qu'il s'engage à étudier les moyens d'accroître la capacité de ses programmes afin de pouvoir accueillir des classes plus nombreuses, conformément à la proposition de résolution de Sundre.

La municipalité recommande également à la province d'envisager d'aider d'autres établissements d'enseignement supérieur à créer de nouveaux programmes combinés pour les techniciens de laboratoire et les techniciens en radiologie.

