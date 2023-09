Il y a trois mois, un petit voilier a été envoyé à la dérive au large des côtes de Floride. Le petit vaisseau autonome a été créé par un groupe d’élèves américains qui s’attendaient à ce qu’il traverse jusqu’en Europe.

Mais au lieu de se diriger vers l'est, plusieurs systèmes d'ouragan ont amené le petit voilier dans les eaux canadiennes.

C'est un peu comme un message dans une bouteille, mais nous avons un traceur GPS sur eux, et ils naviguent au gré du vent et des courants partout dans le monde , a déclaré Cassie Stymiest, directrice générale d'Educational Passages, une organisation à but non lucratif basé dans le Maine, qui a créé le programme de mini-bateau.

Habituellement, la plupart d'entre eux finissent en Europe. Et le but est d'essayer de connecter les salles de classe et lorsque le bateau s’échoue, les élèves peuvent se faire de nouveaux amis.

La création

Ouvrir en mode plein écran Le Sea Challenger a été par des élèves de 7e année aidés par des étudiants de l'École supérieure d'océanographie URI de l'Université du Rhode Island. Photo : Facebook/URI Graduate School of Oceanography

Cassie Stymiest a déclaré que le navire connu sous le nom de TMS Sea Challenger avait été créé par des élèves de 7e année de l’école Frank E. Thompson, à Newport dans le Rhode Island.

La semaine dernière, le bateau a cessé d'envoyer des rapports, ce qui laissait croire qu'il s'était peut-être échoué au Cap-Breton.

Nous n'avions aucun contact. Nous n'avions jamais eu de mini-bateau là-haut, alors nous avons utilisé les réseaux sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Une équipe de quatre personnes ont fouillé la côte à la recherche du petit voilier appelé TMS Sea Challenger. Photo : Facebook/URI Graduate School of Oceanography

Un courriel envoyé à un groupe de surf en Nouvelle-Écosse a attiré l'attention de Michelle Richards, une fervente exploratrice du littoral du comté de Richmond, sur la côte sud du Cap-Breton.

Les recherches

Elle a organisé une expédition avec Ross Robinson, une autre personne familière avec la région et deux surfeurs du Maine, Eric Brunschwiler et Nik Totaro.

Nous avons rencontré de tout, de longues plages de sable, des tourbières à canneberges, des herbes hautes, des pavés, des rochers accidentés… de hautes falaises [et] des broussailles épaisses. C'était un peu de tout ce que vous pouvez imaginer , a raconté Michelle Richards.

C'est certainement l'une des parties de côte les plus isolées et les plus accidentées que j'ai jamais rencontrées au Cap-Breton.

Ouvrir en mode plein écran Les restes du mini bateau créé par des élèves de 7e année de l'école Frank E. Thompson ont été retrouvés sur la plage Saint-Esprit, sur la côte sud du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, le 23 septembre. Photo : Facebook/URI Graduate School of Oceanography

L'équipe a trouvé ce qui restait du navire le long d'une section rocheuse de la plage de Saint-Esprit.

Une fois la randonnée terminée, Michelle Richards a ouvert l’épave et découvert qu'il contenaient une capsule de trésors tels que la clé de la ville de Newport, une balle de baseball signée et un journal d'étudiant.

Ouvrir en mode plein écran Les élèves de 7e année avaient rempli leur petit bateau de toute sorte de trésors. Photo : Facebook/URI Graduate School of Oceanography

La capsule devrait maintenant être apportée aux étudiants dans une salle de classe du Cap-Breton, où l'on espère qu'ils pourront établir un lien avec les constructeurs de bateaux du Rhode Island qui ont envoyé le navire dans son voyage de 88 jours.

Avec les informations de CBC